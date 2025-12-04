Дипломатичний скандал: європейський депутат, який відвідував Москву, планував приїхати до України

Ганс Нойгофф з "Альтернативи для Німеччини", який є членом ультраправої фракції "Європа суверенних націй" (ESN), неодноразово їздив до Москви, навмисно відмовився покидати делегацію.

Уряд України ініціював скасування візиту делегації законодавців Європейського парламенту, що спеціалізуються на обороні, після того, як заперечив проти включення німецького ультраправого, проросійського депутата Європарламенту. "Соромно думати, що загроза безпеці, яка призвела до скасування поїздки, є внутрішньою", – сказав один із депутатів Європарламенту після відміни візиту, пише Euractiv.

Київ вирішив скасувати зустрічі, включаючи поїздки до військових об'єктів, запланованих на цей тиждень, через присутність Ганса Нойхоффа з фракції "Альтернатива для Німеччини".

Нойхофф кілька разів їздив до Росії останніми роками та відзначився прокремлівською позицією щодо війни Москви проти України.

"Соромно думати, що загроза безпеці, яка призвела до скасування поїздки, є внутрішньою для Парламенту. Ми говоримо про депутата Європарламенту, який їхав туди не для взаємодії з українцями, а для продовження свого антиукраїнського хрестового походу», – сказав один із депутатів Європарламенту.

Загроза скасування зустрічей та візитів всередині України виникла після того, як Нойхофф відмовився відмовитися від участі у складі делегації Комітету Парламенту з питань безпеки та оборони (SEDE).

За словами чиновників, українська влада навіть порушила можливість відмови Нойхоффу у в'їзді до країни.

Після повідомлень з Києва, чиновники в Парламенті попросили Нойхоффа піти у відставку.

"Під час таких місій ви зустрічаєтеся з цивільними та військовими посадовцями, які обмінюються конфіденційною інформацією", – сказав один із помічників парламенту, наголошуючи на делікатності візиту до України.

Сам Нойхофф заявив, що відмовиться від візиту тільки якщо запит буде офіційно подано у письмовій формі українською владою або що заперечення проти його присутності будуть детально викладені в записці з офісу секретаріату.

Згідно з листом, надісланим Нойхоффом президенту Європейського парламенту Роберті Метсолі від 1 грудня, який ознайомився з Euractiv, ці варіанти були "неможливими".

Хоча про скасування було оголошено за день до запланованого від'їзду евродепутатів до України, стало відомо, скандал із проросійським німецьким політиком вирував уже давно.

Кілька депутатів Європарламенту попередили голову SEDE, німецьку лібералку Марі-Агнес Штрак-Циммерманн, а також офіси голів політичних груп, що склад делегації ризикує викликати проблеми в Києві.

Поїздка може відбутися пізніше, але ще належить з'ясувати, як це може статися офіційно без Нойхоффа.

"Коли відбуваються делікатні місії, такі як у Сирії чи Україні, групи спілкуються одна з одною та домовляються, щоб уникнути включення членів, які вважаються під загрозою. Так це працює роками", – сказав неназваний депутат Європарламенту.

Цікаво, що у липні Ганс Нойхофф критикував свого колегу по партії AfD Тіма Шрамма, який поїхав до України та воював на боці ЗСУ, розповідаючи правду про російську агресію.

Нойхофф намагався виключити Шрамма з партії, називав українську владу "режимом Зеленського" і виправдовував агресію РФ як "оборонний акт проти НАТО".

"Росія — не ворог Європи, а імперія, що обороняється та захищає свої інтереси", — заявляв Нойхофф. А дії Шрамма він назвав дії Шрамма "серйозним порушенням принципів партії" і порівняв їх із поведінкою членів неонацистської партії "Третій шлях".

У відповідь Шрамм заявив, що "дії Нойхоффа відповідають діям членів путінської партії "Єдина Росія".

