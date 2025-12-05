"Не должен ходить в рваных штанах": нардеп Бурмич, у которого 5 квартир, объяснил повышение выплат депутатам

Народный депутат, экс-член запрещенной политической силы ОПЗЖ, Анатолий Бурмич прокомментировал повышение Верховной Радой выплат нардепам на 120 тысяч гривен. По его словам, депутат "должен быть независимым", и для этого он "не должен ходить в рваных штанах" и должен "ездить на нормальной машине, а не "Запорожце".

Бурмич объяснил, что зарплаты депутатам подняли на 3 тысячи гривен, а все остальные средства — это "содержание". Об этом нардеп рассказал во время вечернего эфира "Новости Live" 4 декабря.

По словам Бурмича, вокруг вопроса повышения выплат нардепам есть "много популизма".

"Депутата хотят сделать виноватым, бедным, попрошайкой: таким легко очень управлять. Депутат должен быть независимым, а для того, чтобы он был независимым, он не должен ходить в рваных штанах и бегать попрошайкой", — отметил политик.

Бурмич объяснил, что зарплату нардепам подняли в целом на 3 тысячи. Сам он получает 50 тысяч зарплаты.

"Зарплату нам подняли на 3 тысячи: оклад был 30 тысяч, сделали 33 тысячи. Со всеми надбавками у меня 50 тысяч зарплата, все остальное — это содержание", — рассказал чиновник.

Нардепы, как пояснил Бурмич, из средств на содержание оплачивают зарплату помощникам, а также сопутствующие расходы, такие как поездки и тому подобное.

"Водителя я содержу, у меня помощник один получает 50 тысяч, а второй 42 тысячи гривен. Мы содержим канцелярию, поездки, гостиницы — никто же это не оплачивает, это все оплачивается из денег, которые были на содержании", — заявил депутат.

Ранее, по его словам, на содержание депутата выделялось 63 тысячи гривен, однако этого было недостаточно.

"До этого постановления на содержание депутата выделялось 63 тысячи, но этого катастрофически не хватает, потому что эти все расходы идут из этих денег. Или хочешь — из этих 50 тысяч зарплаты плати, тогда ходи с сумкой найти где-то кусок хлеба себе", — пояснил Бурмич.

Он также отметил, что нардепы должны быть независимыми, и для чего у него должно быть достаточно средств, поскольку это — его "лицо". Это в частности важно для официальных встреч, поездок и тому подобное.

"Сказать, что депутаты очень шикуют? Да, есть такие, что шикуют, то живут на спонсорские деньги, тогда это не независимый депутат, а зависимый, это лоббист. А депутаты, я считаю, должны быть независимыми, так как во всех европейских или других странах. Он живет и может показать, что у него достаточно заработной платы содержать водителя, не на "Запорожце" ездит, а на нормальной машине, потому что это лицо. Он встречается с международными организациями, представителями, коллегами", — отметил Бурмич.

Стоит заметить, что у самого нардепа, согласно декларации, заполненной в марте 2024 года за 2023 год, в собственности с женой жилой дом площадью 735 кв. м, а также квартиры — площадь 132 кв. м, 92 кв. м, 118 кв. м, 98,5 кв. м и апартаменты — 61,3 кв. м, стоимостью 1,7 млн грн.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада приняла решение о повышении выплат народным депутатам на 120 тысяч гривен.

4 декабря нардеп Разумков в комментарии "Виверто" сообщил, что внешний долг уже превысил 100% от ВВП.