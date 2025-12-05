"Не повинен ходити у рваних штанах": нардеп Бурміч, у якого 5 квартир, пояснив підвищення виплат депутатам

Народний депутат, ексчлен забороненої політичної сили ОПЗЖ, Анатолій Бурміч прокоментував підвищення Верховною Радою виплат нардепам на 120 тисяч гривень. За його словами, депутат "повинен бути незалежним", і для цього він "не має ходити у рваних штанах" і має "їздити на нормальній машині, а не "Запорожці".

Бурміч пояснив, що зарплати депутатам підняли на 3 тисячі гривень, а всі інші кошти — це "утримання". Про це нардеп розповів під час вечірнього етеру "Новини Live" 4 грудня.

За словами Бурміча, довкола питання підвищення виплат нардепам є "багато популізму".

"Депутата хочуть зробити винуватим, бідним, попрошайкою: таким легко дуже керувати. Депутат повинен бути незалежним, а для того, щоб він був незалежним, він не повинен ходити у рваних штанах і бігати попрошайкою", — зазначив політик.

Бурміч пояснив, що зарплату нардепам підняли загалом на 3 тисячі. Сам він отримує 50 тисяч зарплати.

"Зарплату нам підняли на 3 тисячі: оклад був 30 тисяч, зробили 33 тисячі. З усіма надбавками у мене 50 тисяч зарплата, все інше — то утримання", — розповів посадовець.

Нардепи, як пояснив Бурміч, з коштів на утримання оплачують зарплату помічникам, а також супутні витрати, такі як поїздки тощо.

"Водія я утримую, в мене помічник один отримує 50 тисяч, а другий 42 тисячі гривень. Ми утримуємо канцелярію, поїздки, готелі — ніхто ж це не оплачує, це все оплачується із грошей, які були на утриманні", — заявив депутат.

Раніше, за його словами, на утримання депутата виділялося 63 тисячі гривень, однак цього було недостатньо.

"До цієї постанови на утримання депутата виділялося 63 тисячі, але цього катастрофічно не хватає, тому що оці всі витрати йдуть із цих грошей. Або хочеш — із цих 50 тисяч зарплати плати, тоді ходи із торбою знайти десь кусок хліба собі", — пояснив Бурміч.

Він також наголосив, що нардепи мають бути незалежними, і для чого у нього має бути достатньо коштів, оскільки це — його "обличчя". Це зокрема важливо для офіційних зустрічей, поїздок тощо.

"Сказати, що депутати дуже шикують? Так, є такі, що шикують, то живуть на спонсорські гроші, тоді це не незалежний депутат, а залежний, це лобіст. А депутати, я вважаю, повинні бути незалежними, так як у всіх європейських чи інших країнах. Він живе і може показати, що у нього достатньо заробітної плати утримати водія, не на "Запорожці" їздить, а на нормальній машині, тому що це обличчя. Він зустрічається з міжнародними організаціями, представниками, колегами", — зазначив Бурміч.

Варто зауважити, що у самого нардепа, відповідно до декларації, заповненої у березні 2024 року за 2023 рік, у власності з дружиною житловий будинок площею 735 кв. м, а також квартири — площа 132 кв. м, 92 кв. м, 118 кв. м, 98,5 кв. м та апартаменти — 61,3 кв. м, вартістю 1,7 млн грн.

Нагадаємо, 3 грудня Верховна Рада ухвалила рішення про підвищення виплат народним депутатам на 120 тисяч гривень.

4 грудня нардеп Разумков у коментарі "Віверто" повідомив, що зовнішній борг вже перевищив 100% від ВВП.