"Кожен винен 8200 доларів": зовнішній борг України перевищив 100% ВВП, — нардеп (відео)

Народний депутат України, голова депутатського об'єднання «Розумна політика» Дмитро Разумков повідомив, що зовнішній борг вже перевищив 100% від ВВП. З його слів, ці гроші віддаватимуть з гаманців громадян, і це доводять плани щодо запровадження чотирьох видів податків.

"Ця влада за проміжок війни в Україні збільшила борг України вдвічі. Для розуміння, просто щоб людям було легше сприймати, в яку кабалу їй загнали, то я вам наводжу приклад: кожен з вас — ви, Ольга, я, ті, хто нас дивиться, діти їхні — всі винні 8200 доларів", — заявив парламентар у коментарі "Віверто" 4 грудня.

З його слів, така сума від кожного громадянина дозволила б повністю закрити зовнішній борг України.

"Сьогодні борг України перевалює за 100% від ВВП. Що таке 100% від ВВП? Це все, що країна виробляє — товари, послуги, все-все — за рік. І це коштує менше, аніж вона має повернути як борги", — пояснив Разумков.

Він запевнив, що причина полягає не лише у війні з Росією, але й у корупції та неефективності керівництва.

"Це якраз показник "результативності" влади, який ми сьогодні з вами бачимо", — підкреслив нардеп.

Він попередив, що гроші хочуть повертати коштом громадян. По-перше, в Україні планують підняти податки, зокрема запровадити ПДВ для ФОП з доходом понад мільйон гривень. Політик спрогнозував, що через це люди будуть закривати бізнес або працювати "в тіні", а "десятки й сотні тисяч" жінок виїдуть за кордон з дітьми в пошуках простішого життя. По-друге, будуть запроваджені податки на посилки з замовленнями з маркетплейсів. Разумков підкреслив, що українці купують на Temu та інших подібних платформах не через заможне життя, а задля "виживання". Третій пункт — податок на OLX, тобто продавці б/в речей платитимуть за продаж.

"Хочуть отримати з цього податку приблизно 14 мільярдів гривень на наступний рік", — проінформував депутат, уточнивши, що ці гроші мають закрити видатки на Кабмін.

Останній пункт — довічний військовий збір, який нині складає 5%. До попереднього значення у 1,5% його вже повертати не хочуть.

"Для того, щоб красти з оборонки, треба, правильно, щоб там було більше грошей. Де ці кошти взяти? Треба вийняти з вашої кишені", — додав Разумков.

Дані Національного банку України свідчать, що протягом ІІ кварталу 2025 року обсяг валового зовнішнього боргу України збільшився на майже 18 мільярдів доларів — до 208,5 мільярда. Відносно ВВП країни він зріс до 105,11%.

Зовнішній борг уряду, який є його частиною, станом на 31 жовтня, за інформацією Міністерства фінансів, становив майже 6,23 трильйона або понад 6 298 мільярдів гривень (або приблизно 150 мільярдів доларів).

Як передавав Фокус, станом на середину 2024 року населення на підконтрольній Україні території скоротилося до 31,1 мільйона осіб. Загальна популяція, за даними Worldometer, нині становить 39,47 мільйона осіб.

Якщо розділити суму боргу, оприлюднену НБУ, на кількість людей на підконтрольних територіях станом на минулий рік, виходить приблизно 6700 доларів. Якщо ж ділити на населення за даними Worldometer, це — 5 283 долари.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що зміни у спрощеній системі оподаткування неминучі. З його слів, дискусія щодо цього з МВФ була "досить непроста", але українці мають час на підготовку.

3 грудня Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2026 рік. Документ розкритикували за те, що народним депутатам підвищать виплати на 120 тисяч гривень, але грошей на підняття зарплат військовослужбовцям у України не знайшлося.