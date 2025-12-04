"Каждый должен 8200 долларов": внешний долг Украины превысил 100% ВВП, — нардеп (видео)

Народный депутат Украины, председатель депутатского объединения "Умная политика" Дмитрий Разумков сообщил, что внешний долг уже превысил 100% от ВВП. По его словам, эти деньги будут отдавать из кошельков граждан, и это доказывают планы по введению четырех видов налогов.

"Эта власть за промежуток войны в Украине увеличила долг Украины вдвое. Для понимания, просто чтобы людям было легче воспринимать, в какую кабалу ей загнали, то я вам привожу пример: каждый из вас — вы, Ольга, я, те, кто нас смотрит, дети их — все должны 8200 долларов", — заявил парламентарий в комментарии "Відверто" 4 декабря.

О внешнем долге Украины

По его словам, такая сумма от каждого гражданина позволила бы полностью закрыть внешний долг Украины.

"Сегодня долг Украины переваливает за 100% от ВВП. Что такое 100% от ВВП? Это все, что страна производит — товары, услуги, все-все — за год. И это стоит меньше, чем она должна вернуть в качестве долгов", — пояснил Разумков.

Он заверил, что причина заключается не только в войне с Россией, но и в коррупции и неэффективности руководства.

"Это как раз показатель "результативности" власти, который мы сегодня с вами видим", — подчеркнул нардеп.

Он предупредил, что деньги хотят возвращать за счет граждан. Во-первых, в Украине планируют поднять налоги, в частности ввести НДС для ФЛП с доходом более миллиона гривен. Политик спрогнозировал, что из-за этого люди будут закрывать бизнес или работать "в тени", а "десятки и сотни тысяч" женщин выедут за границу с детьми в поисках более простой жизни. Во-вторых, будут введены налоги на посылки с заказами с маркетплейсов. Разумков подчеркнул, что украинцы покупают на Temu и других подобных платформах не из-за богатой жизни, а ради "выживания". Третий пункт — налог на OLX, то есть продавцы б/у вещей будут платить за продажу.

"Хотят получить с этого налога примерно 14 миллиардов гривен на следующий год", — проинформировал депутат, уточнив, что эти деньги должны закрыть расходы на Кабмин.

Последний пункт — пожизненный военный сбор, который сейчас составляет 5%. К предыдущему значению в 1,5% его уже возвращать не хотят.

"Для того, чтобы воровать из оборонки, надо, правильно, чтобы там было больше денег. Где эти средства взять? Надо вынуть из вашего кармана", — добавил Разумков.

Данные Национального банка Украины свидетельствуют, что в течение II квартала 2025 года объем валового внешнего долга Украины увеличился почти на 18 миллиардов долларов — до 208,5 миллиарда. Относительно ВВП страны он вырос до 105,11%.

Внешний долг правительства, который является его частью, по состоянию на 31 октября, по информации Министерства финансов, составлял почти 6,23 триллиона или более 6 298 миллиардов гривен (или примерно 150 миллиардов долларов).

Как передавал Фокус, по состоянию на середину 2024 года население на подконтрольной Украине территории сократилось до 31,1 миллиона человек. Общая популяция, по данным Worldometer, сейчас составляет 39,47 миллиона человек.

Если разделить сумму долга, обнародованную НБУ, на количество людей на подконтрольных территориях по состоянию на прошлый год, получается примерно 6700 долларов. Если же делить на население по данным Worldometer, это — 5 283 доллара.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что изменения в упрощенной системе налогообложения неизбежны. По его словам, дискуссия по этому поводу с МВФ была "достаточно непростая", но у украинцев есть время на подготовку.

3 декабря Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2026 год. Документ раскритиковали за то, что народным депутатам повысят выплаты на 120 тысяч гривен, но денег на поднятие зарплат военнослужащим у Украины не нашлось.