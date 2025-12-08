Отсутствует компромисс: переговоры по миру зашли в тупик из-за будущего Донбасса, — Зеленский

Переговоры вокруг возможных мирных договоренностей остаются заблокированными из-за глубоких разногласий в позициях Киева, Вашингтона и Москвы. Наиболее спорным вопросом остается статус Донбасса и отсутствие четких гарантий безопасности для Украины.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии изданию Bloomberg, предложенный Соединенными Штатами формат мирного плана пока не может быть реализован из-за ряда принципиальных противоречий. По его словам, документ не содержит четко зафиксированных механизмов защиты Украины, а также не дает понятных ответов относительно будущего оккупированных территорий.

Глава государства подчеркнул, что переговорные группы не смогли достичь компромисса по Донецкой и Луганской областей. Позиции сторон в этом вопросе остаются кардинально разными: Украина настаивает на сохранении своей территориальной целостности, тогда как предложения других участников консультаций не соответствуют украинским национальным интересам.

Відео дня

Зеленский отдельно подчеркнул необходимость подписания юридически обязывающего соглашения о гарантиях безопасности. Киев требует четких и прописанных обязательств от западных союзников, прежде всего от Соединенных Штатов, которые бы предусматривали конкретные действия в случае повторной агрессии со стороны России.

Ситуация обострилась на фоне критических заявлений экс-президента США Дональда Трампа, который публично выразил недовольство действиями украинской стороны в процессе проработки мирных предложений. Он заявил, что разочарован тем, как Киев работает с инициативой, и дал понять, что ожидает более оперативной реакции.

В то же время Зеленский четко очертил ключевой вопрос, который остается без ответа: какие конкретные шаги готовы предпринять международные партнеры Украины в случае, если Россия снова начнет полномасштабное наступление. По его словам, без четкого понимания этой позиции любые договоренности не могут считаться надежными.

Напомним, что Москва якобы согласилась на американское мирное предложение по урегулированию российско-украинской войны, однако президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не прочитал его.

Также Фокус писал, что Зеленский еще не ознакомился с новыми поправками к мирному плану Трампа из-за риска прослушивания. Глава СНБО Рустем Умеров лично доставит документы в Лондон и подробно проинформирует президента о переговорах США и России и реакции на украинские предложения.