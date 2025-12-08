Відсутній компроміс: переговори щодо миру зайшли в глухий кут через майбутнє Донбасу, — Зеленський

Переговори навколо можливих мирних домовленостей залишаються заблокованими через глибокі розбіжності у позиціях Києва, Вашингтона та Москви. Найбільш спірним питанням залишається статус Донбасу та відсутність чітких безпекових гарантій для України.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський у коментарі виданню Bloomberg, запропонований Сполученими Штатами формат мирного плану поки що не може бути реалізований через низку принципових суперечностей. За його словами, документ не містить чітко зафіксованих механізмів захисту України, а також не дає зрозумілих відповідей щодо майбутнього окупованих територій.

Глава держави наголосив, що переговорні групи не змогли досягти компромісу щодо Донецької та Луганської областей. Позиції сторін у цьому питанні залишаються кардинально різними: Україна наполягає на збереженні своєї територіальної цілісності, тоді як пропозиції інших учасників консультацій не відповідають українським національним інтересам.

Зеленський окремо підкреслив необхідність підписання юридично зобов'язувальної угоди про гарантії безпеки. Київ вимагає чітких і прописаних зобов’язань від західних союзників, насамперед від Сполучених Штатів, які б передбачали конкретні дії у випадку повторної агресії з боку Росії.

Ситуація загострилася на тлі критичних заяв експрезидента США Дональда Трампа, який публічно висловив невдоволення діями української сторони у процесі опрацювання мирних пропозицій. Він заявив, що розчарований тим, як Київ працює з ініціативою, та дав зрозуміти, що очікує більш оперативної реакції.

Водночас Зеленський чітко окреслив ключове питання, яке залишається без відповіді: які конкретні кроки готові зробити міжнародні партнери України у разі, якщо Росія знову розпочне повномасштабний наступ. За його словами, без чіткого розуміння цієї позиції будь-які домовленості не можуть вважатися надійними.

