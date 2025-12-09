Зеленский прибыл в Италию: у него запланирована аудиенция в Ватикане и встреча с Мелони

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил СМИ о визите Владимира Зеленского в Италию. Продолжается анонсированная лидером "дипломатическая неделя", и впереди — аудиенция в Ватикане.

Зеленский в Риме, он прибыл в Италию с официальным визитом и запланировал ряд встреч. Об этом со ссылкой на Никифорова 9 декабря сообщили в "Суспільне".

В рамках визита Зеленского в Италию во вторник запланированы аудиенция в Ватикане — у Папы Римского Льва XIV — и встреча с председателем Совета министров Итальянской Республики Джорджей Мелони.

Визит Зеленского в Италию: что предшествовало

Накануне, 8 декабря, президент был с визитом в Великобритании. В тот же день он посетил Брюссель, где встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее, 7 декабря, Зеленский заявлял о начале "новой дипломатической недели".

"Будут консультации с европейскими лидерами. Прежде всего вопросы безопасности, поддержка для нашей устойчивости, пакеты поддержки для нашей защиты. Прежде всего ПВО, долгосрочное финансирование для Украины. Конечно, мы будем говорить и об общем взгляде, общих позициях в переговорах", — отметил он.

Напомним, 8 декабря в Париже состоялись переговоры европейских лидеров. Президент Владимир Зеленский покинул встречу, не дав комментариев СМИ.

Также 8 декабря президент США Дональд Трамп сделал репост статьи New York Post об "импотентных европейцах". Также он заявил журналистам, что "Европе следует быть очень осторожной".