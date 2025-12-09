Зеленський прибув до Італії: у нього запланована аудієнція у Ватикані і зустріч з Мелоні

Речник президента Сергій Никифоров повідомив ЗМІ про візит Володимира Зеленського до Італії. Триває анонсований лідером "дипломатичний тиждень", і попереду — аудієнція у Ватикані.

Зеленський у Римі, він прибув до Італії з офіційним візитом та запланував низку зустрічей. Про це з посиланням на Никифорова 9 грудня повідомили у "Суспільному".

В межах візиту Зеленського до Італії у вівторок заплановані аудієнція у Ватикані — у Папи Римського Лева XIV — та зустріч із головою Ради міністрів Італійської Республіки Джорджею Мелоні.

Візит Зеленського до Італії: що передувало

Напередодні, 8 грудня, президент був з візитом у Великій Британії. Того ж дня він відвідав Брюссель, де зустрівся із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Раніше, 7 грудня, Зеленський заявляв про початок "нового дипломатичного тижня".

"Будуть консультації з європейськими лідерами. Передусім безпекові питання, підтримка для нашої стійкості, пакети підтримки для нашого захисту. Передусім ППО, довгострокове фінансування для України. Звісно, ми будемо говорити і про спільний погляд, спільні позиції в перемовинах", — зазначив він.

Нагадаємо, 8 грудня у Парижі відбулися переговори європейських лідерів. Президент Володимир Зеленський залишив зустріч, не давши коментарів ЗМІ.

Також 8 грудня президент США Дональд Трамп зробив репост статті New York Post про "імпотентних європейців". Також він заявив журналістам, що "Європі слід бути дуже обережною".