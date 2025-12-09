Отставка Лисового: в Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении министра образования

В Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об увольнении Лисового Оксена Васильевича с должности Министра образования и науки Украины. Сейчас текст документа отсутствует.

Проект постановления был зарегистрирован сегодня, 9 декабря. Об этом говорится в карточке законопроекта.

Авторы законопроекта — Лариса Билозир из депутатской группы "Доверие" и внефракционные депутаты Дмитрий Микиша и Антон Яценко.

При этом никаких комментариев относительно этого решения от депутатов пока нет.

Так, Билозир на своей странице 8 декабря сообщала, что работает в Париже, в Национальной Ассамблее Франции вместе с членами комитета госвласти, местного самоуправления, регрозвития и градостроительства.

Дмитрий Микиша выпустил видео, где критикует Зеленского за ряд решений, а также утверждает, что порядочные люди не готовы будут идти на должность министра юстиции и энергетики, ведь к ним будут вопросы.

Оксен Лисовой также не комментировал информацию о представлении о его отставке.

Напомним, что 19 ноября Верховная Рада отправила министра юстиции Германа Галущенко в отставку на фоне разоблачения детективами НАБУ коррупционных схем в энергетике. За увольнение чиновника проголосовали 323 народных депутата.

В тот же день в отставку с должности министра энергетики была отправлена Светлана Гринчук. Против ее увольнения не проголосовал ни один депутат.

В марте 2023-го года стало известно, что скандальный министр образования Украины Сергей Шкарлет покидает свою должность. 21 марта 2023-го Рада назначила Оксена Лисового главой Минобразования. Перед этим он возглавлял Малую академию наук и находился в рядах ВСУ.

В мае 2023-го Лисовой отказался от степени кандидата наук. Это произошло на фоне скандала, что в его диссертации нашли плагиат. Впоследствии глава министерства заявлял, что знает природу происхождения совпадений в своей работе. В то же время он отказался объяснять происхождение академической недобропорядочности в его кандидатской диссертации.