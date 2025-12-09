Відставка Лісового: у Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення міністра освіти

У Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови про звільнення Лісового Оксена Васильовича з посади Міністра освіти і науки України. Наразі текст документу відсутній.

Проєкт постанови було зареєстровано сьогодні, 9 грудня. Про це йдеться в картці законопроєкту.

Автори законопроєкту — Лариса Білозір з депутатської групи "Довіра" та позафракційні депутати Дмитро Микиша та Антон Яценко.

При цьому жодних коментарів щодо цього рішення від депутатів наразі немає.

Так, Білозір на своїй сторінці 8 грудня повідомляла, що працює у Парижі, в Національній Асамблеї Франції разом з членами комітету держвлади, місцсамоврядування, регрозвитку та містобудування.

Дмитро Микиша випустив відео, де критикує Зеленського за низку рішень, а також стверджує, що порядні люди не готові будуть йти на посаду міністра юстиції та енергетики, адже до них будуть питання.

Відео дня

Оксен Лісовий також не коментував інформацію про подання про його відставку.

Нагадаємо, що 19 листопада Верховна Рада відправила міністра юстиції Германа Галущенка у відставку на тлі викриття детективами НАБУ корупційних схем в енергетиці. За звільнення урядовця проголосували 323 народні депутати.

У той же день у відставку з посади міністерки енергетики була відправлена Світлана Гринчук. Проти її звільнення не проголосував жоден депутат.

У березні 2023-го року стало відомо, що скандальний міністр освіти України Сергій Шкарлет залишає свою посаду. 21 березня 2023-го Рада призначила Оксена Лісового головою Міносвіти. Перед цим він очолював Малу академію наук та перебував у лавах ЗСУ.

У травні 2023-го Лісовий відмовився від ступеня кандидата наук. Це сталося на фоні скандалу, що у його дисертації знайшли плагіат. Згодом очільник міністерства заявляв, що знає природу походження збігів у своїй роботі. Водночас він відмовився пояснювати походження академічної недоброчесності в його кандидатській дисертації.