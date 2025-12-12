В соцсетях пишут об отставке главы ОГП Руслана Кравченко: генпрокурор отреагировал

Отдельные Telegram-каналы распространили информацию о том, что генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко якобы написал заявление об отставке. Он опроверг эти слухи.

Сообщения о якобы отставке генерального прокурора Руслана Кравченко распространились в социальных сетях 12 декабря. Генпрокурор лично отреагировал на эти сообщения в своем Telegram-канале.

Он отметил, что не писал заявлений, не намерен подавать в отставку и продолжает на своем рабочем месте выполнять обязанности генерального прокурора Украины.

"Я знаю каждого, кто работает сейчас против меня и прокуратуры как института, можете не маскироваться, я за каждым приду лично. Я остаюсь там, обещаю быть там, где тяжелее всего. Работаем дальше, не расслабляемся", — написал Кравченко.

Генпрокурор Кравченко опроверг слухи о своей отставке Фото: скриншот

В Офисе генерального прокурора в ответе на запрос "РБК-Украина" также рассказала, что информация об отставке Кравченко не соответствует действительности и генпрокурор продолжает осуществлять свои полномочия на рабочем месте.

Напомним, 9 декабря в Верховной Раде депутаты Лариса Билозир от депутатской группы "Довира" и внефракционные депутаты Дмитрий Микиша и Антон Яценко зарегистрировали проект постановления об увольнении министра образования и науки Украины Оксена Лисового. Сам министр этот документ не комментировал.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря назвал кандидатов на должность главы Офиса президента после отставки Андрея Ермака.