В соцсетях пишут об отставке главы ОГП Руслана Кравченко: генпрокурор отреагировал
Отдельные Telegram-каналы распространили информацию о том, что генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко якобы написал заявление об отставке. Он опроверг эти слухи.
Сообщения о якобы отставке генерального прокурора Руслана Кравченко распространились в социальных сетях 12 декабря. Генпрокурор лично отреагировал на эти сообщения в своем Telegram-канале.
Он отметил, что не писал заявлений, не намерен подавать в отставку и продолжает на своем рабочем месте выполнять обязанности генерального прокурора Украины.
"Я знаю каждого, кто работает сейчас против меня и прокуратуры как института, можете не маскироваться, я за каждым приду лично. Я остаюсь там, обещаю быть там, где тяжелее всего. Работаем дальше, не расслабляемся", — написал Кравченко.
В Офисе генерального прокурора в ответе на запрос "РБК-Украина" также рассказала, что информация об отставке Кравченко не соответствует действительности и генпрокурор продолжает осуществлять свои полномочия на рабочем месте.
