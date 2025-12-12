В соцмережах пишуть про відставку голови ОГП Руслана Кравченка: генпрокурор відреагував

Окремі Telegram-канали поширили інформацію про те, що генеральний прокурор України Руслан Кравченко нібито написав заяву про відставку. Він спростував ці чутки.

Повідомлення про нібито відставку генерального прокурора Руслана Кравченка поширилися в соціальних мережах 12 грудня. Генпрокурор особисто відреагував на ці дописи у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що не писав заяв, не має намірів подавати у відставку та лишається на своєму робочому місці виконувати обов'язки генерального прокурора України.

"Я знаю кожного, хто працює зараз проти мене і прокуратури як інституції, можете не маскуватися, я за кожним прийду особисто. Я залишаюсь там, обіцяю бути там, де найважче. Працюємо далі, не розслабляємося", — написав Кравченко.

Генпрокурор Кравченко спростував чутки про свою відставку Фото: скриншот

В Офісі генерального прокурора у відповіді на запит "РБК-Україна" також розповіла, що інформація про відставку Кравченка не відповідає дійсності і генпрокурор продовжує здійснювати свої повноваження на робочому місці.

Нагадаємо, 9 грудня у Верховній Раді депутати Лариса Білозір від депутатської групи "Довіра" та позафракційні депутати Дмитро Микиша та Антон Яценко зареєстрували проєкт постанови про звільнення міністра освіти і науки України Оксена Лісового. Сам міністр цей документ не коментував.

Президент України Володимир Зеленський 8 грудня назвав кандидатів на посаду голови Офісу президента після відставки Андрія Єрмака.