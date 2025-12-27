Тогда не сможет воровать: Карась озвучил, какая зарплата должна быть у нардепа (видео)

Подавляющее большинство украинцев считает, что народные депутаты зря получают свою зарплату. Противоположного мнения придерживается общественный деятель, военный ВСУ Евгений Карась.

Народные избранники должны получать достойное вознаграждение за свою работу. Об этом в проекте "Мосийчук +" рассказал командир 413-го отдельного полка беспилотных систем "Рейд", майор Евгений Карась.

По его словам, парламентарий должен получать где-то 150 тысяч гривен.

Мнение Евгения Карася относительно зарплат нардепов можно услышать с 12:35 до 12:45

"Тогда реально, когда выберем нормального человека, он сможет не воровать", — считает военный.

Отметим, что 3 декабря Верховная Рада Украины приняла решение о повышении выплат народным депутатам на 120 тысяч гривен. С 2026 года каждому нардепу ежемесячно будут выделять по 200 тысяч гривен на "работу с избирателями", содержание приемных и другие служебные нужды. В то же время в проекте бюджета повышение зарплат военным не предусмотрено.

Народный депутат Анатолий Бурмич объяснил, что зарплаты депутатам фактически подняли только на 3 тысячи гривен, а все остальные средства — это якобы "содержание".

Напомним, в интервью Фокусу глава налогового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев пообещал перечислить свою зарплату в 120 тысяч гривен на армию и призвал коллег сделать такой же шаг. Подобный поступок, уверен политик, будет определенным маркером для народных избранников, поскольку, чтобы получать больше, чем солдат на фронте, нардепы должны иметь для этого моральное право.