Тоді не зможе красти: Карась озвучив, яка зарплата повинна бути у нардепа (відео)

Переважна більшість українців вважає, що народні депутати дарма отримують свою зарплату. Протилежної думки дотримується громадський діяч, військовий ЗСУ Євген Карась.

Народні обранці повинні отримувати достойну винагороду за свою роботу. Про це у проєкті "Мосійчук +" розповів командир 413-го окремого полку безпілотних систем "Рейд", майор Євген Карась.

За його словами, парламентар має отримувати десь 150 тисяч гривень.

Думки Євгена Карася щодо зарплат нардепів можна почути з 12:35 до 12:45

"Тоді реально, коли виборемо нормальну людину, вона зможе не красти", — вважає військовий.

Зазначимо, що 3 грудня Верховна Рада України ухвалила рішення про підвищення виплат народним депутатам на 120 тисяч гривень. З 2026 року кожному нардепу щомісяця виділятимуть по 200 тисяч гривень на "роботу з виборцями", утримання приймалень та інші службові потреби. Водночас у проєкті бюджету підвищення зарплат військовим не передбачено.

Народний депутат Анатолій Бурміч пояснив, що зарплати депутатам фактично підняли лише на 3 тисячі гривень, а всі інші кошти — це нібито "утримання".

Нагадаємо, в інтерв'ю Фокусу голова податкового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев пообіцяв перерахувати свою зарплату у 120 тисяч гривень на армію та закликав колег зробити такий самий крок. Подібний вчинок, упевнений політик, буде певним маркером для народних обранців, оскільки, щоб отримувати більше, ніж солдат на фронті, нардепи повинні мати для цього моральне право.