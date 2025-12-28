Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обвинил Европу в том, что она уже якобы не скрывает планов по подготовке войны с Россией.

Также кремлевский чиновник считает именно Европу "главным препятствием" на пути к достижению мира в Украине. Об этом Сергей Лавров рассказал 28 декабря в интервью для российского медиа "ТАСС".

"Европа не скрывает планов подготовки к войне с РФ и стала главным препятствием к миру", — заявил глава МИД РФ.

Западные лидеры, по его словам, придерживаются неизменных намерений по использованию Украины в роли "военного тарана" против России. При этом они "закрывают глаза" на коррупционные скандалы в Киеве, рассказал Лавров, комментируя расследование Национального антикоррупционного бюро.

"Коррупционные скандалы в Украине в Брюсселе и других европейских столицах, конечно, замечают, но они, эти скандалы, не мешают продолжать использовать режим как военный таран против России", — заявил российский политик.

Відео дня

В то же время Лавров также считает Украину виновной в том, что до сих пор не достигнуты договоренности между сторонами о мире. Он в частности заявил, что Киев якобы не демонстрирует готовности к конструктивным переговорам об окончании войны.

"Режим Зеленского не проявляет готовности к конструктивным переговорам", — утверждает россиянин.

Сергей Лавров также заявил о том, что Кремль готов к дальнейшей работе с американской стороной по достижению договоренностей по Украине.

Напомним, 27 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Кремль "теряет интерес" к переговорам по миру с Украиной.

26 декабря издание "Верстка" рассказало, что Путин выдвинул условие для Украины, которое невозможно выполнить и которое делает невозможным проведение выборов.