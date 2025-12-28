"Не приховує планів щодо підготовки війни": Лавров назвав "головну перешкоду" на шляху до миру

Глава Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров звинуватив Європу у тому, що вона вже нібито не приховує планів щодо підготовки війни із Росією.

Також кремлівський посадовець вважає саме Європу "головною перешкодою" на шляху до досягнення миру в Україні. Про це Сергій Лавров розповів 28 грудня в інтерв'ю для російського медіа "ТАСС".

"Європа не приховує планів підготовки до війни з РФ і стала головною перешкодою до миру", — заявив голова МЗС РФ.

Західні лідери, за його словами, дотримуються незмінних намірів щодо використання України у ролі "військового тарану" проти Росії. При цьому вони "заплющують очі" на корупційні скандали у Києві, розповів Лавров, коментуючи розслідування Національного антикорупційного бюро.

"Корупційні скандали в Україні в Брюсселі та інших європейських столицях, звичайно, помічають, але вони, ці скандали, не заважають продовжувати використовувати режим як військовий таран проти Росії", — заявив російський політик.

Водночас Лавров також вважає Україну винною у тому, що досі не досягнуто домовленостей між сторонами щодо миру. Він зокрема заявив, що Київ нібито не демонструє готовності до конструктивних переговорів про закінчення війни.

"Режим Зеленського не виявляє готовності до конструктивних переговорів", — стверджує росіянин.

Сергій Лавров також заявив про те, що Кремль готовий до подальшої роботи з американською стороною щодо досягнення домовленостей щодо України.

Нагадаємо, 27 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що Кремль "втрачає інтерес" до переговорів щодо миру з Україною.

26 грудня видання "Верстка" розповіло, що Путін висунув умову для України, яку неможливо виконати і яка унеможливлює проведення виборів.