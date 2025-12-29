"США готовят победу Путина в войне с Украиной", – экс-президент Польши

Бронислав Коморовский утверждает, что Украина уже очень устала от войны и в значительной мере потеряла поддержку сильнейшего и самого важного западного государства – США. Поэтому 2026 год может стать поворотным для Киева.

Страна, которая противостоит полномасштабной российской агрессии уже почти четыре года, сейчас находится в очень сложной ситуации, заявил в эфире Radio Zet экс-президент Польши Бронислав Коморовский.

"На нее давят, чтобы она фактически капитулировала. Единственная надежда, скажем так, на Евросоюз, что лидеры этой структуры плюс Великобритания захотят и смогут хотя бы частично компенсировать потерянную американскую поддержку", – отметил он.

Гость эфира высказал мнение касательно дальнейших перспектив украинско-российской войны:

"Мне кажется, что, к сожалению, готовится форма победы Путина, признание его успеха в этой войне. Путин будет наращивать свое влияние и поддержку не только внутри России, но и попытаться воспользоваться этими уступками по политическим и территориальным вопросам, чтобы продолжить восстановление Российской империи".

При этом политик считает, что в польских дебатах постоянно должен присутствовать вопрос о том, что такое прекращение огня означает для Польши.

Коморовский также отметил, что в последнее время президент Украины Владимир Зеленский прислушался к европейским лидерам и начал хвалить Дональда Трампа, опуская его заявления вроде тех, что прозвучали буквально вчера о Путине, который хочет мира в Украине и ее успеха.

Реакция Владимира Зеленского на слова о стремлении Путина к миру

"Возможно, эта тактика в какой-то степени эффективна, поскольку борьба между западным миром и Украиной за то, чтобы вырвать президента США из объятий Путина, продолжается", – подчеркнул экс-президент Польши.

Комментируя вчерашнюю встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского, Коморовский заявил, что президент США стремился представить позитивные новости о своем плане прекращения войны до Нового года.

"Я разделяю мнение, что прорыва нет и никаких признаков его не наблюдается. Однако некоторые изменения видны. Это театр, но позитивный. Трамп был в пиджаке, Зеленский — в черном костюме, они обменялись добрыми словами и взаимной похвалой. Трамп даже похвалил лидеров Европейского союза, что является новым явлением. Помимо этих добрых слов, никаких существенных договоренностей, похоже, нет", — сказал он.

В Офисе президента Украины и в Министерстве иностранных дел мнение Коморовского пока никак не комментировали.

