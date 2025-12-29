"США готують перемогу Путіна у війні з Україною", — експрезидент Польщі

Броніслав Коморовський стверджує, що Україна вже дуже втомилася від війни і значною мірою втратила підтримку найсильнішої та найважливішої західної держави – США. Тому 2026 рік може стати поворотним для Києва.

Країна, яка протистоїть повномасштабній російській агресії вже майже чотири роки, зараз перебуває в дуже складній ситуації, заявив в ефірі Radio Zet експрезидент Польщі Броніслав Коморовський.

"На неї тиснуть, щоб вона фактично капітулювала. Єдина надія, скажімо так, на Євросоюз, що лідери цієї структури плюс Велика Британія захочуть і зможуть хоча б частково компенсувати втрачену американську підтримку", — зазначив він.

Гість ефіру висловив думку щодо подальших перспектив українсько-російської війни:

"Мені здається, що, на жаль, готується форма перемоги Путіна, визнання його успіху в цій війні. Путін нарощуватиме свій вплив і підтримку не тільки всередині Росії, а й спробує скористатися цими поступками з політичних і територіальних питань, щоб продовжити відновлення Російської імперії".

При цьому політик вважає, що в польських дебатах постійно має бути присутнім питання про те, що таке припинення вогню означає для Польщі.

Коморовський також зазначив, що останнім часом президент України Володимир Зеленський дослухався до європейських лідерів і почав хвалити Дональда Трампа, опускаючи його заяви на кшталт тих, що пролунали буквально вчора про Путіна, який хоче миру в Україні та її успіху.

Реакція Володимира Зеленського на слова про прагнення Путіна до миру

"Можливо, ця тактика певною мірою ефективна, оскільки боротьба між західним світом і Україною за те, щоб вирвати президента США з обіймів Путіна, триває", — наголосив експрезидент Польщі.

Коментуючи вчорашню зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського, Коморовський заявив, що президент США прагнув представити позитивні новини про свій план припинення війни до Нового року.

"Я поділяю думку, що прориву немає і жодних ознак його не спостерігається. Однак деякі зміни видно. Це театр, але позитивний. Трамп був у піджаку, Зеленський — у чорному костюмі, вони обмінялися добрими словами і взаємною похвалою. Трамп навіть похвалив лідерів Європейського Союзу, що є новим явищем. Крім цих добрих слів, жодних істотних домовленостей, схоже, немає", — сказав він.

В Офісі президента України та в Міністерстві закордонних справ думку Коморовського поки ніяк не коментували.

