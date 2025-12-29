"Подоляк не читал Конституцию": специалисты опровергли идею об ограничении избирательных прав уклонистов

Тема возможности ограничения избирательных прав для граждан, которые уклоняются от мобилизации, неожиданно появилась после комментария советника главы Офиса президента Михаила Подоляка. Он отметил, что такой вопрос теоретически можно рассмотреть, однако для этого нужны изменения в Конституцию.

Журналисты "Телеграфа" пообщались с экспертами и выяснили, что в Украине лишить кого-то права голоса фактически невозможно. Любые попытки ограничить избирательные права противоречат основному закону государства и могут создать опасный прецедент для демократии.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко подчеркнул, что идея ограничения избирательных прав категорически неприемлема.

"Это антиконституционно, потому что Конституция четко говорит о том, что нельзя ограничивать граждан Украины в правах. То есть человек — гражданин, и он остается со всеми правами", — пояснил он.

Мережко добавил, что ограничение прав одной категории граждан может стать началом опасной тенденции: сегодня — одна группа, завтра — другая, и это подрывает демократические основы государства.

Также эксперт отметил, что любое решение о лишении права голоса уклонистов от мобилизации будет однозначно признано Конституционным судом антиконституционным.

"Принцип равенства граждан — это священный принцип Конституции. Нельзя ограничивать права людей", — отметил Мережко.

Специалисты из юридической среды признают, что появление такой темы в публичном поле вызывает недоумение. В частности, Мережко предполагает, что советник президента мог высказывать мнение скорее политического, чем юридического характера, или сигнализировать международным партнерам.

"Для меня это загадка. Возможно, Подоляк не читал Конституцию, он же не юрист. Юристы начинают с того, что есть принцип конституционных прав и равенства всех граждан", — пояснил эксперт.

Кроме этого, народный депутат Никита Потураев в комментарии "Телеграфу" отметил, что обсуждение ограничений избирательных прав уклонистов пока не ведется ни в рабочих группах Верховной Рады, ни вне их. По его словам, это лишь "пустые разговоры", которые не имеют законодательной основы.

Что говорил Подоляк о праве голоса уклонистов во время выборов в Украине

Стоит отметить, что в комментарии изданию "Новини.LIVE" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк затронул тему возможного ограничения права голоса для мужчин, которые уклоняются от службы в армии. Он отметил, что сейчас речь идет лишь об обсуждении, а окончательных решений еще нет.

По словам Подоляка, вопрос об участии таких граждан в выборах сейчас рассматривает специальная рабочая группа народных депутатов. При этом любые изменения требуют законодательного оформления и принятия соответствующих норм.

"Парламентарии должны дать ответы на эти вопросы, после чего может состояться общественная дискуссия, и только после этого будет приниматься решение, как все должно происходить. То есть сейчас говорить о конкретных шагах еще рано", — добавил Подоляк.

Также в этом интервью он рассказывал, что сейчас Украина не имеет достаточных финансовых ресурсов для проведения выборов, поскольку государственный бюджет работает в условиях значительного дефицита и в первую очередь направлен на нужды обороны и социальной поддержки населения.

Кроме того, Подоляк отметил, что Россия, по его словам, вроде бы уже смирилась с тем, что война в Украине завершится без достижения победы Кремлем.