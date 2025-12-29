"Подоляк не читав Конституцію": фахівці спростували ідею щодо обмеження виборчих прав ухилянтів

Тема можливості обмеження виборчих прав для громадян, які ухиляються від мобілізації, несподівано з’явилася після коментаря радника голови Офісу президента Михайла Подоляка. Він зазначив, що таке питання теоретично можна розглянути, проте для цього потрібні зміни до Конституції.

Журналісти "Телеграфу" поспілкувалися з експертами та з’ясували, що в Україні позбавити когось права голосу фактично неможливо. Будь-які спроби обмежити виборчі права суперечать основному закону держави та можуть створити небезпечний прецедент для демократії.

Голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко підкреслив, що ідея обмеження виборчих прав категорично неприйнятна.

"Це антиконституційно, тому що Конституція чітко говорить про те, що не можна обмежувати громадян України в правах. Тобто людина – громадянин, і вона залишається з усіма правами", — пояснив він.

Мережко додав, що обмеження прав однієї категорії громадян може стати початком небезпечної тенденції: сьогодні — одна група, завтра — інша, і це підриває демократичні основи держави.

Також експерт наголосив, що будь-яке рішення про позбавлення права голосу ухилянтів від мобілізації буде однозначно визнане Конституційним судом антиконституційним.

"Засада рівності громадян – це священна засада Конституції. Не можна обмежувати права людей", — зазначив Мережко.

Фахівці з юридичного середовища визнають, що поява такої теми у публічному полі викликає подив. Зокрема, Мережко припускає, що радник президента міг висловлювати думку швидше політичного, аніж юридичного характеру, або сигналізувати міжнародним партнерам.

"Для мене це загадка. Можливо, Подоляк не читав Конституцію, він же не юрист. Юристи починають з того, що є засада конституційних прав і рівності всіх громадян", — пояснив експерт.

Окрім цього, народний депутат Микита Потураєв у коментарі "Телеграфу" зазначив, що обговорення обмежень виборчих прав ухилянтів наразі не ведеться ні у робочих групах Верховної Ради, ні поза ними. За його словами, це лише "пустопорожні балачки", які не мають законодавчого підґрунтя.

Що казав Подоляк про право голосу ухилянтів під час виборів в Україні

Варто зазначити, що у коментарі виданню "Новини.LIVE" радник голови Офісу президента Михайло Подоляк торкнувся теми можливого обмеження права голосу для чоловіків, які ухиляються від служби в армії. Він наголосив, що наразі йдеться лише про обговорення, а остаточних рішень ще немає.

За словами Подоляка, питання щодо участі таких громадян у виборах наразі розглядає спеціальна робоча група народних депутатів. При цьому будь-які зміни потребують законодавчого оформлення та ухвалення відповідних норм.

"Парламентарі мають дати відповіді на ці питання, після чого може відбутися суспільна дискусія, і тільки після цього ухвалюватиметься рішення, як усе має відбуватися. Тобто зараз говорити про конкретні кроки ще зарано", — додав Подоляк.

Також у цьому інтерв'ю він розповідав, що наразі Україна не має достатніх фінансових ресурсів для проведення виборів, оскільки державний бюджет працює в умовах значного дефіциту і першочергово спрямований на потреби оборони та соціальної підтримки населення.

Крім того, Подоляк зазначив, що Росія, за його словами, начебто вже змирилася з тим, що війна в Україні завершиться без досягнення перемоги Кремлем.