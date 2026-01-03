Удастся ли Трампу достичь мирного соглашения между Украиной и РФ в 2026 году: в Politico оценили шансы

Глава Кремля Владимир Путин хорошо умеет манипулировать президентом США Дональдом Трампом, из-за чего тот склонен думать, что мирное соглашение между Россией и Украиной возможно.

Однако несмотря на все введенные санкции против РФ, которые разрушают российскую экономику и заставляют Кремль повиноваться, Путин до сих пор кажется невозмутимым в своих намерениях относительно войны в Украине. Об этом пишет издание Politico.

Непоколебимый Путин

Путина не останавливают ни кровопролитие в зоне боевых действий, ни ущерб, нанесенный атаками украинских беспилотников по объектам нефтеперерабатывающей промышленности РФ, из-за которых россияне жалуются на очереди за бензином. Лидер Кремля продолжает настаивать на своих максималистских требованиях, в частности вопросах украинских территорий.

В то же время существуют определенные внутриполитические ограничения относительно того, на что может согласиться украинский лидер Владимир Зеленский в попытках достичь мира, не вызвав негативной реакции в обществе.

Відео дня

Трамп склонен думать, что мирное соглашение возможно

Трамп неоднократно говорил о том, что упрямство Путина в вопросах по Украине "разочаровывало" его. Однако он до сих пор склонен считать, что мирное соглашение — возможно.

"Российский лидер умеет манипулировать Трампом, и он безупречно умеет выбирать время, когда обращается к своему американскому коллеге", — пишет Politico.

Медиа предполагает вариант, что продолжение войны выгодно для Путина. В случае, если война резко закончится, его режим в России может оказаться под угрозой. Элла Панях, социолог аналитического центра New Eurasian Strategies Centre, считает, что быстрый отход от военной экономики спровоцирует опасные социально-политические противостояния.

Проблемы, которые существуют в Украине и РФ

У Украины есть ряд проблем, которые могут осложнить ситуацию. Из-за нехватки людей существует риск прорыва ВС РФ на передовой, поэтому Путин считает, что, продолжая настаивать на своих требованиях, он достигнет следующего:

больше украинской территории;

западные гарантии безопасности, "настолько размытые, что теряют свою ценность";

ограничение численности украинской армии после войны.

В то же время Украина может оказаться в "трудном положении", поскольку РФ продолжает осуществлять удары по энергетической инфраструктуре. Европейские союзники взамен не могут предоставить Украине достаточного финансирования.

Россия взамен также сталкивается с рядом проблем. Страдает прежде всего экономика из-за высоких процентных ставок, нехватки рабочей силы, а российские банки могут столкнуться с риском от "безнадежных долгов".

Поэтому шансы на то, что Трамп достигнет мирного соглашения между Украиной и Россией в 2026 году, аналитики издания оценили лишь в один к четырем.

Напомним, 2 января издание New York Times сообщило, что гарантии безопасности от США могут оказаться пустыми из-за позиции Трампа.

30 декабря в CNN писали, что после встречи во Флориде Трамп продолжает давить на Украину и дублирует риторику Кремля.