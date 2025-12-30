Переговоры во Флориде: Трамп давит на Украину и дублирует риторику Кремля, — CNN

Встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа, которая прошла во Флориде 28 декабря, была одной из лучших встреч лидеров за время полномасштабной войны. В то же время ключевая риторика Трампа и в дальнейшем очень похожа на риторику России.

Встреча во Флориде не привела к последствиям, когда между Украиной и США были ухудшены отношения. Об этом говорится в материале CNN.

В частности, Зеленский прибыл в Штаты в черном костюме, таком же, в котором посещал Белый Дом в октябре. Это помогло избежать ситуации, подобной ссоре, которая была в феврале 2025-го.

Трамп по итогам переговоров назвал их "замечательными", а также спрашивал, понравилась ли Зеленскому и его генералу еда. И хотя это могла быть неловкая ситуация, между двумя президентами удалось избежать конфликта, отмечает издание.

В то же время CNN пишет, что риторика Трампа свидетельствует о том, что его основная позиция заключается в том, чтобы давить на Украину, а также поддерживать идеи Москвы. Так, при обсуждении возможных территориальных уступок, Трамп отметил, что Украине может быть лучше заключить соглашение сейчас, ведь территорию все равно могут захватить в ближайшие месяцы.

Журналисты обращают внимание, что это заявление подобно словам помощника Владимира Путина Юрия Ушакова, который рассказывал о деталях телефонного звонка между президентами РФ и США. Он назвал "разумным" для Украины идею как можно скорее отказаться от Донбасса.

В материале также говорится, что даже несмотря на то, что Украина все более открыта для обсуждения территориальных уступок, отказ от украинской территории или изменение ее статуса, вероятно, потребует проведения референдума.

Зеленский отметил и важность временного перемирия, которое должно длиться не менее 60 дней, чтобы провести этот референдум.

Администрация Трампа предложила продолжить обсуждение в нескольких рабочих группах, и эту идею поддержали в Москве. Однако бывший российский дипломат Борис Бондарев считает это плохим знаком для Украины.

"Если вы хотите что-то отложить на неопределенное время — создайте несколько рабочих групп", — написал он.

Напомним, что по итогам переговоров с Трампом Зеленский заявил, что личная встреча с Владимиром Путиным возможна лишь при одном принципиальном условии — когда заявления Кремля перестанут расходиться с реальными действиями на поле боя.

В Politico отметили, что на пути к достижению мира в Украине есть ряд весомых препятствий, в частности отсутствие согласия от Путина и необходимость выяснить ряд вопросов. Трамп признает неопределенность судьбы Донбасса, но выразил надежду, что этот пункт удастся урегулировать.

Также Фокус объяснял, почему несмотря на заявления Трампа быстрого мира не будет. В частности, нерешенными остаются вопросы Донбасса и Запорожской АЭС, а также отсутствие согласия России работать по мирному плану Трампа и Украины.