Переговори у Флориді: Трамп тисне на Україну і дублює риторику Кремля, — CNN

Зустріч президентів України Володимира Зеленського та США Дональда Трампа, яка пройшла у Флориді 28 грудня, була однією з найкращих зустрічей лідерів за час повномасштабної війни. Водночас ключова риторика Трампа й надалі дуже схожа на риторику Росії.

Зустріч у Флориді не призвела до наслідків, коли між Україною та США були погіршені відносини. Про це йдеться у матеріалі CNN.

Зокрема, Зеленський прибув до Штатів у чорному костюмі, такому ж, у якому відвідував Білий Дім в жовтні. Це допомогло уникнути ситуації, подібної до сварки, яка була в лютому 2025-го.

Трамп за підсумками перемовин назвав їх "чудовими", а також питав, чи сподобалася Зеленському та його генералу їжа. І хоча це могла бути незручна ситуація, між двома президентами вдалося уникнути конфлікту, відзначає видання.

Водночас CNN пише, що риторика Трампа свідчить про те, що його основна позиція полягає в тому, аби тиснути на Україну, а також підтримувати ідеї Москви. Так, при обговоренні можливих територіальних поступок, Трамп відзначив, що Україні може бути краще укласти угоду зараз, адже територію все одно можуть захопити у найближчі місяці.

Журналісти звертають увагу, що ця заява подібна до слів помічника Володимира Путіна Юрія Ушакова, який розповідав про деталі телефонного дзвінка між президентами РФ та США. Він назвав "розумним" для України ідею якомога швидше відмовитися від Донбасу.

У матеріалі також йдеться, що навіть попри те, що Україна все більш відкриваєта для обговорення територіальних поступок, відмова від української території або зміна її статусу, ймовірно, вимагатиме проведення референдуму.

Зеленський наголосив і на важливості тимчасового перемир'я, яке має тривати щонайменше 60 днів, аби провести цей референдум.

Адміністрація Трампа запропонувала продовжити обговорення в декількох робочих групах, й цю ідею підтримали в Москві. Однак колишній російський дипломат Борис Бондарєв вважає це поганим знаком для України.

"Якщо ви хочете щось відкласти на невизначений час – створіть кілька робочих груп", — написав він.

Нагадаємо, що за підсумками перемовин з Трампом Зеленський заявив, що особиста зустріч із Володимиром Путіним можлива лише за однієї принципової умови — коли заяви Кремля перестануть розходитися з реальними діями на полі бою.

У Politico зауважили, що на шляху до досягнення миру в Україні є низка вагомих перешкод, зокрема відсутність згоди від Путіна та потреба з’ясувати низку питань. Трамп визнає невизначеність долі Донбасу, але висловив сподівання, що цей пункт вдасться врегулювати.

Також Фокус пояснював, чому попри заяви Трампа швидкого миру не буде. Зокрема, невирішеними залишаються питання Донбасу і Запорізької АЕС, а також відсутність згоди Росії працювати за мирним планом Трампа та України.