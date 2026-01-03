Чи вдасться Трампу досягти мирної угоди між Україною та РФ у 2026 році: у Politico оцінили шанси

Очільник Кремля Володимир Путін добре вміє маніпулювати президентом США Дональдом Трампом, через що той схильний думати, що мирна угода між Росією та Україною можлива.

Однак попри усі запроваджені санкції проти РФ, які руйнують російську економіку та примушують Кремль коритися, Путін досі здається незворушним у своїх намірах щодо війни в Україні. Про це пише видання Politico.

Непохитний Путін

Путіна не зупиняють ані кровопролиття у зоні бойових дій, ані збитки, завдані атаками українських безпілотників по об'єктах нафтопереробної промисловості РФ, через які росіяни скаржаться на черги за бензином. Лідер Кремля продовжує наполягати на своїх максималістських вимогах, зокрема питаннях українських територій.

Водночас існують певні внутрішньополітичні обмеження щодо того, на що може погодитися український лідер Володимир Зеленський у спробах досягти миру, не викликавши негативної реакції у суспільстві.

Відео дня

Трамп схильний думати, що мирна угода можлива

Трамп неодноразово говорив про те, що впертість Путіна у питаннях щодо України "розчаровувала" його. Проте він досі схильний вважати, що мирна угода — можлива.

"Російський лідер вміє маніпулювати Трампом, і він бездоганно вміє вибирати час, коли звертається до свого американського колеги", — пише Politico.

Медіа припускає варіант, що продовження війни вигідне для Путіна. У випадку, якщо війна різко закінчиться, його режим у Росії може опинитися під загрозою. Елла Панях, соціологиня аналітичного центру New Eurasian Strategies Centre, вважає, що швидкий відхід від воєнної економіки спровокує небезпечні соціально-політичні протистояння.

Проблеми, які існують в України та РФ

В України натомість є низка проблем, що можуть ускладнити ситуацію. Через нестачу людей існує ризик прориву ЗС РФ на передовій, тому Путін вважає, що, продовжуючи наполягати на своїх вимогах, він досягне наступного:

більше української території;

західні гарантії безпеки, "настільки розмиті, що втрачають свою цінність";

обмеження чисельності української армії після війни.

Водночас Україна може опинитися у "скрутному становищі", оскільки РФ продовжує здійснювати удари по енергетичній інфраструктурі. Європейські союзники натомість не можуть надати Україні достатнього фінансування.

Росія натомість також стикається з низкою проблем. Страждає передусім економіка через високі процентні ставки, нестачу робочої сили, а російські банки можуть зіткнутися з ризиком від "безнадійних боргів".

Відтак шанси на те, що Трамп досягне мирної угоди між Україною та Росією у 2026 році, аналітики видання оцінили лише в один до чотирьох.

Нагадаємо, 2 січня видання New York Times повідомило, що гарантії безпеки від США можуть виявитися порожніми через позицію Трампа.

30 грудня у CNN писали, що після зустрічі у Флориді Трамп продовжує тиснути на Україну та дублює риторику Кремля.