"Дмитрий — в команде Украины": Зеленский встретился с Кулебой

Президент Владимир Зеленский встретился с бывшим министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Встреча прошла в Офисе президента Украины.

Во время встречи обсудили политическую и информационную ситуацию вокруг Украины. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram.

Он отметил, что один из ключевых вопросов — чтобы украинский взгляд на вещи в мире был представлен и чтобы это было достаточно сильно.

"Рад, что Дмитрий — в команде Украины, и мы договорились определить направления дальнейшего взаимодействия", — подчеркнул Зеленский.

Встречи с Зеленским

Владимир Зеленский неоднократно встречался с чиновниками перед назначениями или увольнениями.

Так, после информации о встрече с Кулебой появилась информация о встречах с Василием Малюком, который написал заявление на увольнение с должности главы Службы безопасности Украины, а также с начальником Центра спецопераций "А" СБУ Евгением Хмарой, который, предположительно, возглавит ведомство вместо Малюка.

2 января Владимир Зеленский встретился с тогдашним главой ГУР Минобороны Кириллом Будановым и предложил ему должность руководителя Офиса Президента. По словам президента, Буданов имеет специальный опыт в соответствующих направлениях и достаточный потенциал для достижения результатов на этой должности.

В декабре Зеленский встретился с рядом чиновников — руководителем Главного управления разведки Кириллом Будановым, министром обороны Денисом Шмыгалем, первым вице-премьер-министром Михаилом Федоровым и заместителем руководителя Офиса Президента Павлом Палисой. Это считали своеобразным "кастингом" на должность главы Офиса президента. Тогда большинство считали, что ОП возглавит Михаил Федоров.

В то же время информации о возможном назначении Дмитрия Кулеба пока нет.