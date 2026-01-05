"Дмитро — в команді України": Зеленський зустрівся з Кулебою

Президент Володимир Зеленський зустрівся з колишнім міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Зустріч пройшла в Офісі президента України.

Під час зустрічі обговорили політичну та інформаційну ситуацію навколо України. Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram.

Він наголосив, що одне з ключових питань — аби український погляд на речі у світі був представлений і щоб це було достатньо сильно.

"Радий, що Дмитро — в команді України, і ми домовилися визначити напрями подальшої взаємодії", — наголосив Зеленський.

Зустрічі з Зеленським

Володимир Зеленський неодноразово зустрічався з чиновниками перед призначеннями чи звільненнями.

Так, після інформації про зустріч з Кулебою з'явилася інформація про зустрічі з Василем Малюком, який написав заяву на звільнення з посади голови Служби безпеки України, а також з начальником Центру спецоперацій "А" СБУ Євгенієм Хмарою, який, імовірно, очолить відомство замість Малюка.

Відео дня

2 січня Володимир Зеленський зустрівся з тодішнім головою ГУР Міноборони Кирилом Будановим та запропонував йому посаду керівника Офісу Президента. За словами президента, Буданов має спеціальний досвід у відповідних напрямах і достатній потенціал для досягнення результатів на цій посаді.

У грудні Зеленський зустрівся з низкою посадовців — керівником Головного управління розвідки Кирилом Будановим, міністром оборони Денисом Шмигалем, першим віцепремʼєр-міністром Михайлом Федоровим та заступником керівника Офісу Президента Павлом Палісою. Це вважали своєрідним "кастингом" на посаду голови Офісу президента. Тоді більшість вважали, що ОП очолить Михайло Федоров.

Водночас інформації щодо можливого призначення Дмитра Кулеба наразі немає.