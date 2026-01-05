Зеленский присвоил звание Героя Украины полковнику СБУ Василию Козаку: детали

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины полковнику Службы безопасности Украины Василию Козаку. Государственную награду офицер получил за весомые боевые результаты и успешное проведение операций, которые нанесли ощутимые потери врагу.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, это решение он принял по итогам личной встречи с полковником СБУ. В своей публикации президент подчеркнул, что Василий Козак является одним из тех украинских воинов, которые непосредственно разрабатывают и реализуют активные операции против противника, результат которых имеет стратегическое значение для обороны страны.

"Один из тех наших воинов, который разрабатывает и осуществляет очень ощутимые для врага активные украинские операции. Именно за такие боевые результаты имел честь отметить его званием Герой Украины", — написал Зеленский.

Відео дня

Во время встречи стороны также обсудили дальнейшее развитие Службы безопасности Украины и ее роль в системе национальной безопасности в условиях полномасштабной войны.

"Обсудили его видение потенциала СБУ и нашей защиты в войне. Должны использовать в интересах государства и людей, независимости и суверенитета Украины максимум из возможного. Страна будет укрепляться. Слава Украине!", — добавил он.

Что известно о Василии Козаке

Как известно из открытых источников, Василий Козак является украинским военнослужащим, полковником Службы безопасности Украины и Героем Украины. В частности, мужчина принимал активное участие в российско-украинской войне и возглавлял подразделения СБУ, которые специализируются на борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Среди прочего, Козак является выпускником Львовской гимназии "Престиж" и мастером спорта по каратэ, чемпионом Украины и призером международных соревнований. Высшее образование получил в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого, а в 2021 году защитил диссертацию на соискание степени доктора философии.

Василий Козак Фото: Из открытых источников

За проявленное мужество и героизм в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины Козак удостоен звания Героя Украины с орденом "Золотая Звезда" (2023), отличия Президента Украины "Крест боевых заслуг" (2025), ордена Богдана Хмельницкого III степени и наградного огнестрельного оружия.

Кроме этого, 5 января Владимир Зеленский также рассказал о встрече с генерал-майором Службы безопасности Украины Александром Покладом. В частности, презедент отметил, что обсудил с военным задачи и операции, чтобы россияне чувствовали силу СБУ Украины.

"Защита украинской государственности и контрразведывательная работа в СБУ значительно усилились, и это направление будет развиваться и в дальнейшем. Обсудили вполне конкретные задачи и операции для того, чтобы российские оккупанты чувствовали еще больше мощь нашей Службы безопасности Украины", — написал чиновник.

Напомним, что 5 января в Telegram-канале СБУ появилось сообщение об отставке генерал-лейтенанта Василия Малюка. Позже же Владимир Зеленский встретился с ним, и подтвердил его увольнение.

Позже стало известно, что временным руководителем Службы безопасности Украины станет начальник Центра специальных операций "А" Евгений Хмара.