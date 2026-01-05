Зеленський присвоїв звання Героя України полковнику СБУ Василю Козаку: деталі

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України полковнику Служби безпеки України Василю Козаку. Державну нагороду офіцер отримав за вагомі бойові результати та успішне проведення операцій, які завдали відчутних втрат ворогу.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі, це рішення він ухвалив за підсумками особистої зустрічі з полковником СБУ. У своїй публікації президент наголосив, що Василь Козак є одним із тих українських воїнів, які безпосередньо розробляють і реалізовують активні операції проти противника, результат яких має стратегічне значення для оборони країни.

"Один із тих наших воїнів, який розробляє та здійснює дуже відчутні для ворога активні українські операції. Саме за такі бойові результати мав честь відзначити його званням Герой України", — написав Зеленський.

Під час зустрічі сторони також обговорили подальший розвиток Служби безпеки України та її роль у системі національної безпеки в умовах повномасштабної війни.

Відео дня

"Обговорили його бачення потенціалу СБУ та нашого захисту у війні. Маємо використати в інтересах держави та людей, незалежності та суверенітету України максимум із можливого. Країна буде зміцнюватись. Слава Україні!", — додав він.

Що відомо про Василя Козака

Як відомо з відкритих джерел, Василь Козак є українським військовослужбовцем, полковником Служби безпеки України та Героєм України. Зокрема, чоловік брав активну участь у російсько-українській війні та очолював підрозділи СБУ, які спеціалізуються на боротьбі з організованою злочинністю та корупцією.

До речі, Козак є випускником Львівської гімназії "Престиж" та майстром спорту з карате, чемпіоном України і призером міжнародних змагань. Вищу освіту здобув у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, а в 2021 році захистив дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії.

Василь Козак Фото: З відкритих джерел

За проявлену мужність і героїзм у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України Козак удостоєний звання Героя України з орденом "Золота Зірка" (2023), відзнаки Президента України "Хрест бойових заслуг" (2025), ордена Богдана Хмельницького III ступеня та нагородної вогнепальної зброї.

Окрім цього, 5 січня Володимир Зеленський також розповів про зустріч із генерал-майором Служби безпеки України Олександром Покладом. Зокрема, презедент зауважив, що обговорив із військовим завдання та операції, аби росіяни відчували силу СБУ України.

"Захист української державності та контррозвідувальна робота в СБУ значно посилились, і цей напрям буде розвиватись і надалі. Обговорили цілком конкретні завдання та операції для того, щоб російські окупанти відчували ще більше міць нашої Служби безпеки України", — написав посадовець.

Нагадаємо, що 5 січня у Telegram-каналі СБУ з'явився допис про відставку генерал-лейтенанта Василя Малюка. Пізніше ж Володимир Зеленський зустрівся з ним та підтвердив його звільнення.

Пізніше стало відомо, що тимчасовим керівником Служби безпеки України стане начальник Центру спеціальних операцій "А" Євгеній Хмара.