Кулеба посетил Банковую: Зеленский в поисках новых форматов работы разведки, — СМИ

5 января президент Владимир Зеленский встретился с бывшим министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Это связывают с тем, что лидер ищет новые форматы работы Службы внешней разведки.

"Это еще один канал информации о том, что говорят наши партнеры, как они в целом оценивают ситуацию. Чтобы предоставлять президенту больше альтернатив для принятия решений", — пояснил "РБК-Украина" неназванный источник, осведомленный в ситуации.

Собеседник сообщил, что Зеленский также давно задумывался над поиском новой системной позиции для Кулебы. Однако многое зависит от того, какие амбиции и желание имеет сам дипломат.

"Речь идет либо о специальном формате работы, в качестве советника или представителя президента, формального или неформального. Или же о том, чтобы Кулеба возглавил ту или иную институцию", — уточнил источник, имея в виду в том числе Службу внешней разведки.

Встречу с Зеленским также прокомментировал в соцсетях сам дипломат. Он поблагодарил за "пространный и важный разговор об Украине".

"Рад был увидеть президента, сосредоточенного на единстве, изменениях и победе в войне. Сегодня каждый во власти и вне ее должен быть в команде Украины и приносить ей пользу", — отметил Кулеба.

Зеленский сообщал, что встретился с Кулебой в Офисе президента, и обсуждение касалось политической и информационной ситуации.

"Рад, что Дмитрий — в команде Украины, и мы договорились определить направления дальнейшего взаимодействия", — заявил президент без дополнительных пояснений.

Напомним, в Украине продолжается волна кадровых перестановок. 5 января стало известно, что свою должность главы Службы безопасности Украины покидает Василий Малюк. Он заверил, что будет продолжать реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня, которые бьют по врагу, и поблагодарил президента за изменения в сфере обороны.

Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин подтвердил журналистам, что обязанности главы СБУ временно будет исполнять начальник Центра специальных операций "А" Евгений Хмара. С ним 5 января также встретился Зеленский и выразил благодарность за эффективную боевую работу.