Кулеба завітав на Банкову: Зеленський у пошуках нових форматів роботи розвідки, — ЗМІ

5 січня президент Володимир Зеленський зустрівся з колишнім міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Це пов'язують з тим, що лідер шукає нові формати роботи Служби зовнішньої розвідки.

"Це ще один канал інформації про те, що кажуть наші партнери, як вони загалом оцінюють ситуацію. Щоб надавати президенту більше альтернатив для ухвалення рішень", — пояснило "РБК-Україна" неназване джерело, обізнане у ситуації.

Співрозмовник повідомив, що Зеленський також давно задумувався над пошуком нової системної позиції для Кулеби. Однак багато залежить від того, які амбіції та бажання має сам дипломат.

"Йдеться або про спеціальний формат роботи, в якості радника чи представника президента, формального чи неформального. Або ж про те, щоб Кулеба очолив ту чи іншу інституцію", — уточнило джерело, маючи на увазі, зокрема, Службу зовнішньої розвідки.

Зустріч із Зеленським також прокоментував у соцмережах сам дипломат. Він подякував за "розлогу і важливу розмову про Україну".

"Радий був побачити президента, зосередженого на єдності, змінах та перемозі у війні. Сьогодні кожен у владі та поза нею має бути в команді України й приносити їй користь", — зауважив Кулеба.

Зеленський повідомляв, що зустрівся з Кулебою в Офісі президента, і обговорення стосувалось політичної та інформаційної ситуації.

"Радий, що Дмитро — в команді України, і ми домовилися визначити напрями подальшої взаємодії", — заявив президент без додаткових пояснень.

Нагадаємо, в Україні триває хвиля кадрових перестановок. 5 січня стало відомо, що свою посаду голови Служби безпеки України залишає Василь Малюк. Він запевнив, що продовжуватиме реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які б’ють по ворогу, і подякував президенту за зміни у сфері оборони.

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин підтвердив журналістам, що обов’язки очільника СБУ тимчасово виконуватиме начальник Центру спеціальних операцій "А" Євгеній Хмара. З ним 5 січня також зустрівся Зеленський та висловив подяку за ефективну бойову роботу.