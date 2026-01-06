"У Путина осталось мало времени": политолог объяснил, почему 2026 год может стать решающим в войне

2026 год может быть перспективнее 2025 в плане возможностей окончания войны в Украине. Российский диктатор Владимир Путин сейчас спешит и настаивает, что РФ будет решать все "на поле боя", потому что у него осталось мало времени.

В текущем году есть больше шансов на то, что сторонам удастся достичь окончания фазы активных боевых действий. Об этом рассказал политолог Игорь Рейтерович в комментарии для издания "Телеграф".

По его словам, не факт, что будет заключено мирное соглашение, однако может быть реализован сценарий, при котором активные боевые действия прекратятся. Если в 2025 году президент США Дональд Трамп только пришел к власти, запустив мирный процесс, который, очевидно, потребует определенного времени.

К тому же ряд проблем в РФ будут способствовать достижению определенных усилий в приближении мира. Речь идет в частности об экономической сфере, где, как прогнозируют эксперты, в 2026 году можно будет констатировать "большие проблемы".

Відео дня

"Это признают российские экономисты, которые являются абсолютно провластными", — пояснил Рейтерович.

Экономика РФ в 2025 и в 2026 переходит в состояние "каннибализации", считает политолог. Это видно в частности в сфере военной промышленности, где россияне уже вместо трех танков делают один на хранении, поскольку не хватает запчастей.

Хотя это не означает, что российский военно-промышленный комплекс прекратит развиваться, однако средства туда придется "вливать" уже из других отраслей.

У Путина осталось мало времени

Сейчас глава Кремля спешит и пытается убедить всех в том, что РФ сможет решить ситуацию "на поле боя". Такая спешка связана с тем, что Путин понимает то, что ему придется садиться за стол переговоров в случае, если он не сможет вскоре представить успехи.

Также глава Кремля "боится мобилизации", считает политолог. По его словам, именно этот процесс является "очень непопулярной темой", которой Путин действительно боится.

Отношение российского общества к мобилизации может быть катастрофическим, поскольку если раньше власти РФ могли выплачивать большие суммы за войну, заманивая таким образом россиян, то из-за проблем в экономике эти средства будут дальше другими. Поэтому возникнет вопрос, почему одним платили по несколько тысяч долларов, а других мобилизовали "за 20 тысяч рублей".

"У российского бюджета уже таких денег нет", — пояснил политолог.

Предоставляем, 3 января издание Politico оценило шансы, удастся ли Трампу достичь мирного соглашения между Украиной и РФ в 2026 году.

В конце декабря президент Владимир Зеленский объяснял, почему РФ должна закончить войну и почему Украина проиграет без США.