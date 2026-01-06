"У Путіна залишилося мало часу": політолог пояснив, чому 2026 рік може стати вирішальним у війні

2026 рік може бути перспективнішим за 2025 у плані можливостей закінчення війни в Україні. Російський диктатор Володимир Путін зараз поспішає і наполягає, що РФ вирішуватиме все "на полі бою", бо у нього залишилося мало часу.

У поточному році є більше шансів на те, що сторонам вдасться досягти закінчення фази активних бойових дій. Про це розповів політолог Ігор Рейтерович у коментарі для видання "Телеграф".

За його словами, не факт, що буде укладена мирна угода, однак може бути реалізований сценарій, за якого активні бойові дії припиняться. Якщо у 2025 році президент США Дональд Трамп лише прийшов до влади, запустивши мирний процес, який, вочевидь, потребуватиме певного часу.

До того ж низка проблем у РФ сприятимуть досягненню певних зусиль у наближенні миру. Йдеться зокрема про економічну сферу, де, як прогнозують експерти, у 2026 році можна буде констатувати "великі проблеми".

"Це визнають російські економісти, які є абсолютно провладними", — пояснив Рейтерович.

Економіка РФ у 2025 та у 2026 переходить у стан "канібалізації", вважає політолог. Це видно зокрема у сфері військової промисловості, де росіяни вже замість трьох танків роблять один на зберіганні, оскільки бракує запчастин.

Хоча це не означає те, що російський військово-промисловий комплекс припинить розвиватися, проте кошти туди доведеться "вливати" вже з інших галузей.

У Путіна залишилося мало часу

Зараз глава Кремля поспішає і намагається переконати усіх у тому, що РФ зможе вирішити ситуацію "на полі бою". Такий поспіх пов'язаний з тим, що Путін розуміє те, що йому доведеться сідати за стіл переговорів у випадку, якщо він не зможе невдовзі представити успіхи.

Також глава Кремля "боїться мобілізації", вважає політолог. За його словами, саме цей процес є "дуже непопулярною темою", якої Путін справді боїться.

Ставлення російського суспільства до мобілізації може бути катастрофічним, оскільки якщо раніше влада РФ могла виплачувати великі суми за війну, заманюючи у такий спосіб росіян, то через проблеми в економіці ці кошти будуть далі іншими. Тому постане питання, чому одним платили по кілька тисяч доларів, а інших мобілізували "за 20 тисяч рублів".

"У російського бюджету вже таких грошей немає", — пояснив політолог.

