"Кладбище, которое объединяет страну": министр Кулеба объяснил свое заявление

Вице-премьер-министр подчеркнул, что украинцы должны постоянно понимать жертву и цену борьбы украинцев за свою страну. И фраза о "кладбище", по словам Кулебы, касалась именно памяти о героях, которые отдали свою жизнь за Украину.

По его словам, он имел в виду разницу в опыте людей, которые живут на прифронтовых территориях и в тылу. Кулеба обратился в редакцию "УП" с просьбой прокомментировать свое заявление, которое он сделал в интервью этому же изданию.

"Фраза, которую активно обсуждают, прозвучала в разговоре о разнице опыта между людьми из тыловых и прифронтовых регионов. О том, как по-разному ощущается война в зависимости от того, где ты живешь", — отметил Кулеба.

В то же время он подчеркнул, что война касается всех украинцев.

Тезис же о кладбище касался того, что в каждой общине есть кладбище с украинским флагом, символизирующим захоронение военных, погибших в российско-украинской войне.

Напомним, что сегодня, 7 января, Кулеба дал интервью, в котором заявил, что кладбище — единственное, что сейчас объединяет нашу страну. Он также отметил, что у населения есть непонимание реальной ситуации, но вина в этом не только на власти, а также, и в первую очередь, на россиянах.

В том же интервью Кулеба заявил, что Украина должна строить тоннели по аналогии с построенными в Газе. По его мнению, восстанавливать в Изюме за миллиард гривен больницу — неправильный шаг, но строительство там инфраструктуры нужно безусловно.