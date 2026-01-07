"Цвинтар, який об'єднує країну": міністр Кулеба пояснив свою заяву

Віцепрем'єр-міністр наголосив, що українці повинні постійно розуміти жертву і ціну боротьби українців за свою країну. І фраза про "цвинтар", зі слів Кулеби, стосувалася саме пам'яті про героїв, які віддали своє життя за Україну.

За його словами, він мав на увазі різницю в досвіді людей, які живуть на прифронтових територіях та в тилу. Кулеба звернувся до редакції "УП" з проханням прокоментувати свою заяву, яку він зробив у інтерв'ю цьому ж виданню.

"Фраза, яку активно обговорюють, прозвучала в розмові про різницю досвіду між людьми з тилових і прифронтових регіонів. Про те, як по-різному відчувається війна залежно від того, де ти живеш", — зазначив Кулеба.

Водночас він наголосив, що війна стосується всіх українців.

Теза ж про цвинтар стосувалася того, що в кожній громаді є цвинтар з українським стягом, що символізує поховання військових, які загинули в російсько-українській війні.

Нагадаємо, що сьогодні, 7 січня, Кулеба дав інтерв'ю, у якому заявив, що цвинтар — єдине, що зараз об'єднує нашу країну. Він також зазначив, що у населення є нерозуміння реальної ситуації, але вина на цьому не тільки на владі, а також, і в першу чергу, на росіянах.

У тому ж інтерв'ю Кулеба заявив, що Україна має будувати тунелі за аналогією з побудованими в Газі. На його думку, відновлювати в Ізюмі за мільярд гривень лікарню — неправильний крок, але будівництво там інфраструктури потрібне безумовно.