Залог за "слуг народа" и экс-главу Одесского ТЦК внесла одна и та же компания, — СМИ

Двое нардепов фракции "Слуга народа" Игорь Негулевский и Михаил Лаба, которых подозревают в получении взятки, вышли из-под стражи после того, как за них был уплачен залог более чем в 50 миллионов грн.

Часть залога внесли они сами или разные физические лица, но часть за Негулевского покрыла компания, которая ранее вносила залог за бывшего главу Одесского ТЦК Евгения Борисова. Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы" ("Радио Свобода").

Так, общая сумма залога за Негулевского составляла 30 миллионов грн. Из них 2,9 миллиона внес сам нардеп, еще 1,5 миллиона внес адвокат Олег Кузяев, который заявил, что не является защитником подозреваемого.

Зато 25,8 миллиона было внесено фирмой "Эвагрейн". Два месяца назад, в ноябре 2025-го года, эта же компания внесла залог в более 20 миллионов гривен по делу о самовольном оставлении части за бывшего военного комиссара Одесской области Евгения Борисова.

Компания зарегистрирована в Киеве и занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных.

В то же время следователи Бюро экономической безопасности неоднократно обращали внимание на деятельность компании, в частности относительно возможных финансовых нарушений при экспорте агропродукции. Так, в 2025-м году следователи БЭБ проверяли компанию на предмет возможного уклонения от уплаты налогов.

Владелец компании "Эвагрейн" Сергей Чиж на момент публикации не дал комментариев относительно внесения залога.

Залог за Михаила Лабу

Сумма залога за депутата Михаила Лабу составила 20 миллионов. Часть из них, 499 тысяч грн, он внес самостоятельно. Еще трое физлиц покрыли часть залога, внеся от 150 тысяч до 3 миллионов.

Однако основную часть оплаты осуществила компания "Тап Сити Сервис". Она также занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных".

Бенефициаром компании с 2024-го года является бывший заместитель прокурора Киевской области, адвокат Игорь Проценко. Он отметил, что защищает Михаила Лабу, однако на вопрос об оплате залога не ответил.

Сам нардеп также не прокомментировал внесение залога за себя в комментариях журналистам. Зато он участвовал в работе Комитета Верховной Рады, а также в заседании парламента.

Комментарий по своему делу он сделал в Telegram, где пояснил, что намерен ознакомиться с материалами дела. Однако Лаба уверен, что обвинения и подозрения не найдут своего подтверждения.

Напомним, Фокус писал о том, какие залоги назначили народным депутатам, которых подозревают в систематическом получении неправомерной выгоды.

В частности, член комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Михаил Лаба получил подозрение от Национального антикоррупционного бюро. Его обвиняют в системном получении неправомерной выгоды за голосование в Верховной Раде Украины.

Ранее в СМИ сообщали, что за часть фигурантов дела внесли залог. Так, за Ольгу Савченко внес один из ее адвокатов, более того, ему пришлось занимать деньги. А за Евгения Пивоварова внесли залог сразу семь человек.