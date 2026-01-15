Заставу за "слуг народу" та ексочільника Одеського ТЦК внесла та сама компанія, — ЗМІ

Двоє нардепів фракції "Слуга народу" Ігор Негулевський та Михайло Лаба, яких підозрюють в отриманні хабаря, вийшли з-під варти після того, як за них була сплачена застава більш як в 50 мільйонів грн.

Частину застави внесли вони самі або різні фізичні особи, але частину за Негулевського покрила компанія, яка раніше вносила заставу за колишнього очільника Одеського ТЦК Євгена Борисова. Про це йдеться в розслідуванні проєкт "Схеми" ("Радіо Свобода").

Так, загальна сума застави за Негулевського складала 30 мільйонів грн. З них 2,9 мільйона вніс сам нардеп, ще 1,5 мільйона вніс адвокат Олег Кузяєв, який заявив, що не є захисником підозрюваного.

Натомість 25,8 мільйона було внесено фірмою "Евагрейн". Два місяці тому, у листопаді 2025-го року, ця ж компанія внесла заставу в понад 20 мільйонів гривень у справі про самовільне залишення частини за колишнього військового комісара Одеської області Євгена Борисова.

Компанія зареєстрована у Києві і займається гуртовою торгівлею зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

Водночас слідчі Бюро економічної безпеки неодноразово звертали увагу на діяльність компанії, зокрема щодо можливих фінансових порушень під час експорту агропродукції. Так, у 2025-му році слідчі БЕБ перевіряли компанію на предмет можливого ухилення від сплати податків.

Власник компанії "Евагрейн" Сергій Чиж на момент публікації не дав коментарів щодо внесення застави.

Застава за Михайла Лабу

Сума застави за депутата Михайла Лабу склала 20 мільйонів. Частину з них, 499 тисяч грн, він вніс самостійно. Ще троє фізосіб покрили частину застави, внісши від 150 тисяч до 3 мільйонів.

Однак основну частину оплати здійснила компанія "Тап Сіті Сервіс". Вона також займається гуртовою торгівлею зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин".

Бенефіціаром компанії з 2024-го року є колишній заступник прокурора Київської області, адвокат Ігор Проценко. Він зазначив, що захищає Михайла Лабу, однак на питання щодо оплати застави не відповів.

Сам нардеп також не прокоментував внесення застави за себе у коментарях журналістам. Натомість він брав участь у роботі Комітету Верховної Ради, а також у засіданні парламенту.

Коментар щодо своєї справи він зробив у Telegram, де пояснив, що має намір ознайомитися з матеріалами справи. Однак Лаба впевнений, що звинувачення і підозри не знайдуть свого підтвердження.

Нагадаємо, Фокус писав про те, які застави призначили народним депутатам, яких підозрюють у систематичному одержанні неправомірної вигоди.

Зокрема, член комітету Верховної Ради з питань бюджету Михайло Лаба отримав підозру від Національного антикорупційного бюро. Йому закидають системне отримання неправомірної вигоди за голосування у Верховній Раді України.

Раніше у ЗМІ повідомляли, що за частину фігурантів справи внесли заставу. Так, за Ольгу Савченко вніс один з її адвокатів, ба більше, йому довелось позичати гроші. А за Євгена Пивоварова внесли заставу одразу сім осіб.