"Зеленский хотел бы заключить соглашение": Трамп рассказал о переговорах по окончанию войны и назвал препятствия (видео)

Президент США Дональд Трамп рассказал о подробностях своей встречи с Владимиром Зеленским, а также о ходе достижения договоренностей по окончанию войны в Украине.

Владимир Зеленский во время личной встречи с Дональдом Трампом заверил его в том, что хотел бы заключить соглашение. Об этом лидер США заявил в ходе разговора с прессой, передает Clash Report.

Когда репортер спросил у Трампа, что сказал ему Зеленский во время личной встречи, тот объяснил, что речь шла о заключении сделки.

"Он сказал, что хотел бы заключить соглашение", — подчеркнул политик.

По его словам, сейчас стороны продолжают обсуждение вопросов относительно войны, которые продолжаются уже на протяжении 6-7 месяцев. При этом все параметры мирного соглашения, отметил Трамп, уже известны и о новых предложениях речь пока не идет.

В то же время до сих пор остаются определенные препятствия на пути к миру в Украине. Трамп рассказал, что они остаются теми же, что и были раньше, в частности "реальные границы" — территории и все то, что определяет, где заканчивается граница. Именно эти нюансы затрудняют переговоры, считает политик.

"Это сложно, потому что есть границы, есть реки, есть все", — отметил Трамп.

При этом президент США в очередной раз подчеркнул, что война в Украине — это "война Байдена", которой вообще не должно было бы никогда случиться.

Трамп о трехсторонних переговорах с участием США, Украины и РФ

Во время разговора с журналистами Трамп также высказался о трёхсторонней встрече в Абу-Даби в ближайшее время и возможных переговорах лидеров. Он подчеркнул, что важен сам факт таких встреч.

"Каждый раз, когда мы встречаемся — все хорошо. Если не встречаться, ничего не произойдет. Первые три года они не встречались", — пояснил Трамп.

Он заверил, что переговоры состоятся, однако их итоги остаются открытыми.

Трамп также высказался о предложении Путина использовать миллиард долларов замороженных российских активов для оплаты вступления в так называемый "Совет Мира". Он назвал эту идею "замечательной", если Путин действительно "использует свои деньги".

Напомним, 22 января газета Financial Times сообщила, что России могут предложить энергетическое перемирие с Украиной во время переговоров в Абу-Даби.

Владимир Зеленский 22 января раскрыл состав делегации на переговорах в ОАЭ и объяснил, почему Владимир Путин не хочет мира.