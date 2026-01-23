"Зеленський хотів би укласти угоду": Трамп розповів про переговори щодо закінчення війни і назвав перешкоди (відео)

Президент США Дональд Трамп розповів про подробиці своєї зустрічі з Володимиром Зеленським, а також про перебіг досягнення домовленостей щодо закінчення війни в Україні.

Володимир Зеленський під час особистої зустрічі з Дональдом Трампом запевнив його у тому, що хотів би укласти угоду. Про це лідер США заявив у ході розмови з пресою, передає Clash Report.

Коли репортер запитав у Трампа, що сказав йому Зеленський під час особистої зустрічі, той пояснив, що йшлося про укладення угоди.

"Він сказав, що хотів би укласти угоду", — підкреслив політик.

За його словами, наразі сторони продовжують обговорення питань щодо війни, які тривають уже упродовж 6-7 місяців. При цьому усі параметри мирної угоди, зазначив Трамп, уже відомі й про нові пропозиції наразі не йдеться.

Водночас досі залишаються певні перешкоди на шляху до миру в Україні. Трамп розповів, що вони залишаються тими ж, що й були раніше, зокрема "реальні межі" — території та усе те, що визначає, де закінчується межа. Саме ці нюанси ускладнюють переговори, вважає політик.

Відео дня

"Це складно, тому що є межі, є річки, є все", — зауважив Трамп.

При цьому президент США вкотре наголосив, що війна в Україні — це "війна Байдена", якої взагалі не мало б ніколи трапитися.

Трамп про тристоронні переговори за участі США, України та РФ

Під час розмови з журналістами Трамп також висловився про тристоронню зустріч в Абу-Дабі найближчим часом та можливі переговори лідерів. Він підкреслив, що важливим є сам факт таких зустрічей.

"Кожного разу, коли ми зустрічаємося — все добре. Якщо не зустрічатися, нічого не станеться. Перші три роки вони не зустрічалися", — пояснив Трамп.

Він запевнив, що переговори відбудуться, однак їх підсумки залишаються відкритими.

Трамп також висловився про пропозицію Путіна використати мільярд доларів заморожених російських активів для оплати вступу до так званої "Ради Миру". Він назвав цю ідею "чудовою", якщо Путін справді "використовує свої гроші".

Нагадаємо, 22 січня газета Financial Times повідомила, що Росії можуть запропонувати енергетичне перемир'я з Україною під час переговорів в Абу-Дабі.

Володимир Зеленський 22 січня розкрив склад делегації на переговорах в ОАЕ та пояснив, чому Володимир Путін не хоче миру.