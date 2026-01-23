"Первый случай": переговоры США, Украины и РФ в Абу-Даби под вопросом из-за позиции Кремля, — Sky News

Переговоры 23 января в Абу-Даби по урегулированию войны должны стать событием значительного масштаба, поскольку это первый случай, когда американская, украинская и российская стороны соберутся в одном помещении.

Однако неизвестно, состоится ли эта встреча вообще, а также то, что будет обсуждаться и на каком уровне. Об этом пишет Sky News.

Впервые о переговорах заговорил спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф в Давосе 22 января. Он в частности сообщил, что отправится в составе американской делегации в ОАЭ после запланированных переговоров в Кремле с российским диктатором Владимиром Путиным, на которых должны были обсуждаться детали мирного плана США.

Президент Украины Владимир Зеленский также упомянул о встрече во время своей речи. Несмотря на то, что он охарактеризовал ее как переговоры "на техническом уровне", впоследствии стало известно, что Киев отправит туда "свою лучшую команду", в составе которой будут в частности Рустем Умеров и Кирилл Буданов.

"Участие таких высокопоставленных лиц может свидетельствовать о том, что встреча приобрела большее значение, чем планировалось изначально", — говорится в публикации.

Аналитики издания указывают, что такой состав может означать, что в течение дня могло что-то измениться, в частности во время личной встречи Трампа и Зеленского.

С другой стороны, как пишет издание, подобное может служить сигналом от украинской стороны и попыткой продемонстрировать Вашингтону то, насколько Киев готов к заключению мирного соглашения. Однако, несмотря на вышеупомянутое, позиция Москвы относительно переговоров в Абу-Даби до сих пор неизвестна, из-за чего непонятно, согласится ли Кремль на встречу с участием трех сторон.

Обозреватель медиа также обращает внимание, что Путин "не любит, когда на него давят" и не реагирует на требования, которые ставят перед ним другие. Поэтому не стоило надеяться на подтверждение или отказ от Кремля относительно переговоров до встречи Виткоффа и Кушера с Путиным.

В то же время Кремль понимает, что отказ от трехсторонней встречи "не будет выглядеть хорошо". Поэтому в Sky News предполагают, что россияне таки прибудут на переговоры в Абу-Даби, хотя, вероятно, в неполном составе.

Напомним, 23 января Дональд Трамп рассказал о продвижении переговоров по окончанию войны и назвал препятствия на пути к миру.

Издание Financial Times 22 января сообщало, что на переговорах в Абу-Даби россиянам могут предложить энергетическое перемирие с Украиной.