"Перший випадок": переговори США, України та РФ в Абу-Дабі під питанням через позицію Кремля, — Sky News

Переговори 23 січня в Абу-Дабі щодо врегулювання війни мають стати подією значного масштабу, оскільки це перший випадок, коли американська, українська та російська сторони зберуться в одному приміщенні.

Проте невідомо, чи ця зустріч взагалі відбудеться, а також те, що буде обговорюватися та на якому рівні. Про це пише Sky News.

Вперше про переговори заговорив спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф у Давосі 22 січня. Він зокрема повідомив, що вирушить у складі американської делегації до ОАЕ після запланованих переговорів у Кремлі з російським диктатором Володимиром Путіним, на яких мали обговорюватися деталі мирного плану США.

Президент України Володимир Зеленський також згадав про зустріч під час своєї промови. Попри те, що він схарактеризував її як переговори "на технічному рівні", згодом стало відомо, що Київ відправить туди "свою найкращу команду", у складі якої будуть зокрема Рустем Умєров та Кирило Буданов.

"Участь таких високопоставлених осіб може свідчити про те, що зустріч набула більшого значення, ніж планувалося спочатку", — йдеться у публікації.

Аналітики видання вказують, що такий склад може означати, що упродовж дня могло щось змінитися, зокрема під час особистої зустрічі Трампа та Зеленського.

З іншого боку, як пише видання, подібне може слугувати сигналом від української сторони і спробою продемонструвати Вашингтону те, наскільки Київ готовий до укладення мирної угоди. Однак, попри вищезгадане, позиція Москви щодо переговорів в Абу-Дабі досі невідома, через що незрозуміло, чи погодиться Кремль на зустріч за участі трьох сторін.

Оглядач медіа також звертає увагу, що Путін "не любить, коли на нього тиснуть" та не реагує на вимоги, які ставлять перед ним інші. Тож не варто було сподіватися на підтвердження чи відмови від Кремля щодо переговорів до зустрічі Віткоффа та Кушера з Путіним.

Водночас Кремль розуміє те, що відмова від тристоронньої зустрічі "не виглядатиме добре". Тому у Sky News припускають, що росіяни таки прибудуть на переговори в Абу-Дабі, хоча, ймовірно, у неповному складі.

Нагадаємо, 23 січня Дональд Трамп розповів про просування переговорів щодо закінчення війни і назвав перешкоди на шляху до миру.

Видання Financial Times 22 січня повідомляло, що на переговорах в Абу-Дабі росіянам можуть запропонувати енергетичне перемир'я з Україною.