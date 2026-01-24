"Знаменует новую реальность": действия Трампа бросают вызов Путину, — NYT

Последние действия администрации Дональда Трампа, ставящие под угрозу существование западного военного альянса, могут стать для Владимира Путина как поводом "праздновать удачу", так и новыми вызовами.

Путин годами получал геополитическое преимущество, используя военную силу, однако с действиями Трампа в частности по Гренландии его влияние может существенно уменьшиться. Об этом пишет издание The New York Times.

Аналитики считают, что лидер США, который пользуется такими же способами, как глава Кремля, может быть выгодным для Путина, если только если они имеют общую точку зрения. Однако если она расходится, то создает угрозы для Путина, поскольку глобальная военная и политическая сила США больше, чем у РФ.

"Соединенные Штаты, по сути, говорят: "Мы с вами и будем делать то же, что и вы", — пояснила Фиона Гилл, которая во время первого срока администрации Трампа руководила российскими и европейскими делами в Совете национальной безопасности Белого дома.

Відео дня

Она считает, что для Путина это будет сложно, и сейчас для него существует момент "полон как обещаний, так и опасностей". Проблема для лидера Кремля может заключаться в том, что Трамп захочет его превзойти.

До этого момента вторая каденция Трампа преимущественно вызвала положительную реакцию в Кремле, в частности то, как он набросился на президента Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома, а также закрытие финансируемых США СМИ. Особого подъема политика Трампа добавила Кремлю, когда тот объявил о желании получить контроль над Гренландией, продвигая желание Путина разделить США и Европу.

Путин отреагировал на заявления Трампа, раскритиковав Данию. В целом политика Кремля была направлена на то, чтобы выстроить подход к Вашингтону таким образом, чтобы тот способствовал достижению целей Путина в Украине. Аналитики считают, что глава Кремля стремится получить для себя дивиденды — такие, чтобы не нужно было жертвовать собственными требованиями в отношении Киева.

Кремлевский диктатор промолчал, когда недавно США захватили нефтяной танкер, следовавший под российским флагом, а также не упомянул ни разу имени захваченного американцами главу Венесуэлы Николаса Мадуро. Относительно действий Израиля и США в отношении Ирана он также "стоял в стороне", сделав лишь резкое заявление, однако впоследствии пообещал защищать суверенитет Кубы.

Теперь же Путин столкнулся с приглашением Трампа присоединиться к "Совету мира". Издание пишет, что это может угрожать "подрывом глобальной власти", которую имеет Кремль благодаря постоянному присутствию в Совете безопасности ООН.

Напомним, 23 января Трамп озвучил идею испытать НАТО, заставив союзников прибыть на защиту южной границы США.

Также 23 января в CNN сообщили, что Трамп одобрил идею Путина передать миллиард замороженных активов РФ за участие в "Совете мира".