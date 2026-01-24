"Знаменує нову реальність": дії Трампа кидають виклик Путіну, — NYT

Останні дії адміністрації Дональда Трампа, що ставлять під загрозу існування західного військового альянсу, можуть стати для Володимира Путіна як приводом "святкувати удачу", так і новими викликами.

Путін роками здобував геополітичну перевагу, використовуючи військову силу, однак із діями Трампа зокрема щодо Гренландії його вплив може суттєво зменшитися. Про це пише видання The New York Times.

Аналітики вважають, що лідер США, який послуговується такими ж способами, як глава Кремля, може бути вигідним для Путіна, якщо тільки якщо вони мають спільну точку зору. Проте якщо вона розходиться, то створює загрози для Путіна, оскільки глобальна військова та політична сила США більша, ніж у РФ.

"Сполучені Штати, по суті, кажуть: "Ми з вами і будемо робити те саме, що й ви", — пояснила Фіона Гілл, яка під час першого терміну адміністрації Трампа керувала російськими та європейськими справами в Раді національної безпеки Білого дому.

Вона вважає, що для Путіна це буде складно, й наразі для нього існує момент "сповнений як обіцянок, так і небезпек". Проблема для лідера Кремля може полягати у тому, що Трамп захоче його перевершити.

До цього моменту друга каденція Трампа переважно викликала схвальну реакцію у Кремлі, зокрема те, як він накинувся на президента Володимира Зеленського в Овальному кабінеті Білого дому, а також закриття фінансованих США ЗМІ. Особливого піднесення політика Трампа додала Кремлю, коли той оголосив про бажання отримати контроль над Гренландією, просуваючи бажання Путіна розділити США та Європу.

Путін відреагував на заяви Трампа, розкритикувавши Данію. Загалом політика Кремля була спрямована на те, щоб вибудувати підхід до Вашингтона у такий спосіб, аби той сприяв досягненню цілей Путіна в Україні. Аналітики вважають, що глава Кремля прагне здобути для себе дивіденди — такі, щоб не потрібно було жертвувати власними вимогами щодо Києва.

Кремлівський диктатор промовчав, коли нещодавно США захопили нафтовий танкер, що прямував під російським прапором, а також не згадав жодного разу імені захопленого американцями главу Венесуели Ніколаса Мадуро. Щодо дій Ізраїлю та США стосовно Ірану він також "стояв осторонь", зробивши лише різку заяву, однак згодом пообіцяв захищати суверенітет Куби.

Тепер же Путін зіштовхнувся із запрошенням Трампа приєднатися до "Ради миру". Видання пише, що це може загрожувати "підривом глобальної влади", яку має Кремль завдяки постійній присутності у Раді безпеки ООН.

Нагадаємо, 23 січня Трамп озвучив ідею випробувати НАТО, змусивши союзників прибути на захист південного кордону США.

Також 23 січня у CNN повідомили, що Трамп схвалив ідею Путіна передати мільярд заморожених активів РФ за участь у "Раді миру".