У нардепа Саламахи, погибшего в ДТП, остались жена, трое маленьких детей и много недвижимости, — СМИ

У погибшего в результате ДТП 25 января под Львовом нардепа "Слуги народа" Ореста Саламахи остались жена и трое маленьких детей. В собственности жены Анны Саламахи находится много недвижимости.

В 2024 году, по данным Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), в декларации о доходах Саламахи нашли недостоверные сведения на общую сумму в 9 миллионов гривен. Об этом рассказало издание "Телеграф".

Подозрения вызвал тот факт, что, согласно декларации, жена нардепа смогла купить три участка в Сокольниках под Львовом всего за 66 тысяч гривен. Минимальная рыночная стоимость этих участков составляла 3 миллиона гривен.

Как писало издание Zaxid.net, тогда Орест Саламаха объяснил эту ситуацию тем, что он не давал согласия на их покупку. Цена, которая была указана в договорах о покупке, была согласована с продавцами, как утверждал нардеп. Также она якобы соответствовала стоимости, поскольку участки были расположены "в отдаленных от инфраструктуры районах".

Кроме того, как свидетельствует декларация, Анна Саламаха владеет еще рядом объектов недвижимости:

дом в Сокольниках площадью более 400 квадратных метров;

три нежилых помещения в Сокольниках общей площадью более 600 квадратов;

квартира во Львове площадью 65 квадратов;

два земельных участка в селе Карачинов Яворивского района;

земельный участок в селе Терло, что в 5 километрах от границы с Польшей.

Также, как обнаружили в декларации за 2024 год в НАПК, супруги указали ложные данные о наличности, которая была у них на конец года. Речь шла о 25,6 миллионов гривен в разных валютах, поскольку ее размер не поменялся по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Среди другого имущества в собственности жены указаны автомобиль BMW X5 2020 года стоимостью 2,7 миллиона гривен и мотоцикл Harley-Davidson XL 883.

Погиб нардеп Орест Саламаха: что известно об инциденте

Вечером львовские паблики сообщили о ДТП под Львовом с участием народного депутата от "Слуги народа" Ореста Саламахи. Квадроцикл, за рулем которого находился Саламаха, врезался в рейсовый автобус, после чего вскоре стало известно о его смерти.

Через некоторое время Государственное бюро расследований подтвердило гибель из-за ДТП нардепа под Львовом. Там сообщили, что сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР и открытии производства по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть или тяжкие телесные повреждения.

