У нардепа Саламахи, який загинув через ДТП, залишились дружина, троє малих дітей та багато нерухомості, — ЗМІ

У загиблого внаслідок ДТП 25 січня під Львовом нардепа "Слуги народу" Ореста Саламахи залишилися дружина та троє маленьких дітей. У власності дружини Анни Саламахи перебуває багато нерухомості.

У 2024 році, за даними Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), у декларації про доходи Саламахи знайшли недостовірні відомості загальною сумою на 9 мільйонів гривень. Про це розповіло видання "Телеграф".

Підозри викликав той факт, що, згідно з декларацією, дружина нардепа змогла купити три ділянки у Сокільниках під Львовом всього за 66 тисяч гривень. Мінімальна ринкова вартість цих ділянок складала 3 мільйони гривень.

Як писало видання Zaxid.net, тоді Орест Саламаха пояснив цю ситуацію тим, що він не давав згоди на їх купівлю. Ціна, яка була зазначена у договорах про купівлю, була узгоджена з продавцями, як стверджував нардеп. Також вона нібито відповідала вартості, оскільки ділянки були розташовані "у віддалених від інфраструктури районах".

Окрім того, як свідчить декларація, Анна Саламаха володіє ще низкою об'єктів нерухомості:

будинок у Сокільниках площею понад 400 квадратних метрів;

три нежитлові приміщення у Сокільниках загальною площею понад 600 квадратів;

квартира у Львові площею 65 квадратів;

дві земельні ділянки у селі Карачинів Яворівського району;

земельна ділянка у селі Терло, що за 5 кілометрів від кордону з Польщею.

Також, як виявили у декларації за 2024 рік у НАЗК, подружжя вказано неправдиві дані про готівку, що була у них на кінець року. Йшлося про 25,6 мільйонів гривень у різних валютах, оскільки її розмір не помінявся у порівнянні з попереднім звітним періодом.

Серед іншого майна у власності дружини вказані автомобіль BMW X5 2020 року вартістю 2,7 мільйона гривень і мотоцикл Harley-Davidson XL 883.

Загинув нардеп Орест Саламаха: що відомо про інцидент

Увечері львівські пабліки повідомили про ДТП під Львовом за участі народного депутата від "Слуги народу" Ореста Саламахи. Квадроцикл, за кермом якого перебував Саламаха, врізався у рейсовий автобус, після чого невдовзі стало відомо про його смерть.

Через деякий час Державне бюро розслідувань підтвердило загибель через ДТП нардепа під Львовом. Там повідомили, що наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР та відкриття провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть або тяжкі тілесні ушкодження.

