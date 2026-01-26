Выплаты "в конвертах" выросли до $5 тысяч: в САП рассказали о коррупции в Раде во время войны

По словам руководителя САП Александра Клименко, выплаты нардепам "в конвертах" за время полномасштабного вторжения выросли более чем вдвое. Впрочем сейчас депутаты Верховной Рады получают меньшие взятки, чем бывало до войны.

О коррупции в Раде руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко рассказал в интервью "Укринформу", опубликованном 26 января. Он отметил, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину нардепы периодами могли получать "в конвертах" до 20 тысяч долларов в месяц.

После 24 февраля 2022 года, по словам Клименко, на полгода такие выплаты прекратились. Однако впоследствии они возобновились, и депутаты за голосование за конкретные законопроекты получали по 1-2 тысячи долларов в месяц.

"Потом выплаты выросли до 5 тысяч долларов. Могли накладываться и штрафные санкции. Тогда "зарплата" уменьшалась до 3 тысяч долларов", — рассказал руководитель САП.

Відео дня

При этом он отметил, что говорит об имеющихся данных, полученных в ходе расследований против конкретных народных депутатов, которым сообщено о подозрениях.

Первое уголовное дело о взятках за голосование в Верховной Раде, по словам Клименко, было возбуждено по заявлениям, поступившим в конце 2021 года. Их зарегистрировала под конец своего пребывания в должности бывший генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"По нашим данным, после начала полномасштабного вторжения в 2022 году депутаты какое-то время не получали выплат "в конвертах". Когда мы узнали, что они возобновились, то продолжили работать в этом направлении. Периодически сведения в ЕРДР в отношении народных депутатов вносили генпрокурор Андрей Костин и нынешний генпрокурор Руслан Кравченко", — сказал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Он добавил, что в декабре 2025 года подозрения получили пять народных депутатов.

Напомним, 13 января детективы НАБУ провели обыск в офисе одной из парламентских фракций. По данным следователей, глава фракции предлагала неправомерную выгоду отдельным нардепам за голосование "за" или "против" определенных законопроектов. Депутат фракции "ЕС" Алексей Гончаренко утверждал, что речь идет о Юлии Тимошенко, главе фракции "Батькивщина".

14 января НАБУ обнародовало "пленки" нардепа и официально объявило о подозрении главе депутатской фракции в предоставлении нардепам взятки.