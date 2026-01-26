Виплати "в конвертах" зросли до $5 тисяч: в САП розповіли про корупцію в Раді під час війни

За словами керівника САП Олександра Клименка, виплати нардепам "у конвертах" за час повномасштабного вторгнення зросли більше, ніж удвічі. Втім зараз депутати Верховної Ради отримують менші хабарі, ніж бувало до війни.

Про корупцію в Раді керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко розповів в інтерв'ю "Укрінформу", опублікованому 26 січня. Він зазначив, що до повномасштабного вторгнення РФ в Україну нардепи періодами могли отримувати "в конвертах" до 20 тисяч доларів на місяць.

Після 24 лютого 2022 року, за словами Клименка, на пів року такі виплати припинилися. Проте згодом вони поновилися, і депутати за голосування за конкретні законопроєкти отримували по 1-2 тисячі доларів на місяць.

"Потім виплати зросли до 5 тисяч доларів. Могли накладатися і штрафні санкції. Тоді "зарплата" зменшувалася до 3 тисяч доларів", — розповів керівник САП.

При цьому він зазначив, що говорить про наявні дані, отримані під час розслідувань проти конкретних народних депутатів, яким повідомлено про підозри.

Першу кримінальну справу щодо хабарів за голосування у Верховній Раді, за словами Клименка, було порушено за заявами, що надійшли наприкінці 2021 року. Їх зареєструвала під кінець свого перебування на посаді колишня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

"За нашими даними, після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році депутати якийсь час не отримували виплат "у конвертах". Коли ми дізналися, що вони поновилися, то продовжили працювати у цьому напрямку. Періодично відомості до ЄРДР відносно народних депутатів вносили генпрокурор Андрій Костін і нинішній генпрокурор Руслан Кравченко", — сказав керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Він додав, що в грудні 2025 року підозри отримали п'ять народних депутатів.

Нагадаємо, 13 січня детективи НАБУ провели обшук в офісі однієї з парламентських фракцій. За даними слідчих, голова фракції пропонувала неправомірну вигоду окремим нардепам за голосування "за" або "проти" певних законопроєктів. Депутат фракції "ЄС" Олексій Гончаренко стверджував, що йдеться про Юлію Тимошенко, очільницю фракції "Батьківщина".

14 січня НАБУ оприлюднило "плівки" нардепки та офіційно оголосило про підозру голові депутатської фракції в наданні нардепам хабаря.