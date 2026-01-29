"Экономика может остановиться, военная машина — нет": почему Кремль не хочет мира, — RMF24

После нескольких лет полномасштабной войны в Украине РФ сталкивается с нарастающими проблемами в экономике. Однако чем больше усугубляются проблемы с экономикой, тем ожесточеннее могут продвигаться силы Кремля.

Авторитарная система в России умеет эффективно адаптироваться к трудностям, а война пропагандируется и воспринимается как "борьба за выживание", что уменьшает шансы на достижение компромисса и конструктивные переговоры. Об этом пишет польское издание RMF24.

Несмотря на экономические проблемы, санкции не убеждают главу Кремля Владимира Путина и его соратников в том, что пора прекращать войну. Россия быстро адаптируется в кризисной ситуации: ресурсы, которые есть, перенаправляют на вооружение и логистику, благодаря чему боевые возможности сохраняются, несмотря на снижение эффективности системы.

Кремль получил политический успех

Кремль добился значительных успехов также в политическом аспекте. Как анализирует Royal United Services Institute (RUSI) в своем последнем исследовании, РФ переформулировала свои цели с "операционных" на "экзистенциальные". Поэтому согласие на компромисс воспринимается "не как благоразумие, а как капитуляция".

"Целью войны уже давно является не защита населения Донбасса, а борьба со злом Запада", — пишет издание.

Путин контролирует российские СМИ и не несет никакой отчетности перед своими избирателями. Таким образом он "переложил бремя на население", среди которых только элиты имеют право голоса.

Сейчас в России, как говорится в анализе RUSI, сформировались новые элиты, закрепившиеся в национальной экономике.

"Это самоподдерживающаяся машина, поскольку государство Путина перераспределяет средства между группами, позволяющими продолжать войну, что одновременно повышает их лояльность к государственному аппарату", — говорится в материале.

Экономические трудности могут быть решающими в отношении войны только в одном случае

Аналитики пришли к выводу, что экономические проблемы таки могут быть решающими и склонить Путина к миру. Однако это возможно лишь при условии, что краха военного потенциала РФ, серьезного кризиса среди элит или резкого ухудшения условий жизни населения. Сейчас же жизнь у россиян ухудшается, однако не катастрофическими темпами.

Кремль также связал выживание России с войной в Украине и ее результатами. Поэтому принуждение Путина к переговорам о мире может восприниматься как признак слабости. Последнее может поспособствовать изменениям в руководстве страной, которая потеряет авторитет.

Напомним, 28 января государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что в переговорном процессе по Украине остался только один спорный вопрос.

Также 28 января издание The Telegraph рассказало, что Китай помог РФ построить ракету "Орешник".