"Економіка може зупинитися, військова машина — ні": чому Кремль не хоче миру, — RMF24

Після кількох років повномасштабної війни в Україні РФ зіштовхується з проблемами в економіці, що наростають. Однак чим більше посилюються проблеми з економікою, тим запекліше можуть просуватися сили Кремля.

Авторитарна система у Росії вміє ефективно адаптуватися до труднощів, а війна пропагується та сприймається як "боротьба за виживання", що зменшує шанси на досягнення компромісу та конструктивні переговори. Про це пише польське видання RMF24.

Попри економічні проблеми, санкції не переконують главу Кремля Володимира Путіна та його соратників у тому, що пора припиняти війну. Росія швидко адаптується у кризовій ситуації: ресурси, які є, перенаправляють на озброєння та логістику, завдяки чому бойові можливості зберігаються, попри зниження ефективності системи.

Кремль здобув політичний успіх

Кремль здобув значні успіхи також у політичному аспекті. Як аналізує Royal United Services Institute (RUSI) у своєму останньому дослідженні, РФ переформулювала свої цілі з "операційних" на "екзистенційні". Через це згода на компроміс сприймається "не як розсудливість, а як капітуляція".

"Метою війни вже давно є не захист населення Донбасу, а боротьба зі злом Заходу", — пише видання.

Путін контролює російські ЗМІ і не несе жодної звітності перед своїми виборцями. У такий спосіб він "переклав тягар на населення", серед яких тільки еліти мають право голосу.

Зараз у Росії, як йдеться в аналізі RUSI, сформувалися нові еліти, що закріпилися в національній економіці.

"Це самопідтримувана машина, оскільки держава Путіна перерозподіляє кошти між групами, що дозволяють продовжувати війну, що одночасно підвищує їхню лояльність до державного апарату", — йдеться у матеріалі.

Економічні труднощі можуть бути вирішальними щодо війни лише в одному випадку

Аналітики дійшли до висновку, що економічні проблеми таки можуть бути вирішальними й схилити Путіна до миру. Однак це можливо лише за умови, що краху військового потенціалу РФ, серйозної кризи серед еліт або різкого погіршення умов життя населення. Зараз же життя у росіян погіршується, однак не катастрофічними темпами.

Кремль також пов'язав виживання Росії з війною в Україні та її результатами. Через це примушування Путіна до переговорів щодо миру може сприйматися як ознака слабкості. Останнє може посприяти змінам у керівництві країною, що втратить авторитет.

