"Он ответил": Мелания Трамп рассказала о переписке с Путиным

Первая леди США Мелания Трамп рассказала о своей переписке с главой Кремля Владимиром Путиным. Они общались по поводу Украины.

Переписка Мелании Трамп и Владимира Путина касалась возвращения обратно похищенных Россией во время войны украинских детей. Об этом жена Дональда Трампа рассказала во время своего интервью для медиа Fox Business.

Первая леди США вспомнила о своем письме, которое она передала для Путина через президента Трампа. Он лично вручил послание главе Кремля в ходе их встречи на Аляске.

В этом письме, как сообщали СМИ, Мелания Трампа касалась вопроса "тяжелого положения украинских детей" из-за войны, которую развязала Россия. Однако до сих пор было неизвестно, ответил ли Путин на это письмо.

Первая леди призналась, что ответ от него таки получила.

"Да, он ответил. Я получила от него письмо", — отметила Мелания Трамп.

Также она раскрыла, что ее представитель находится на связи с россиянами. Стороны продолжают работать над тем, чтобы воссоединить украинских детей с их семьями, подчеркнула первая леди.

Мелания Трамп объяснила также, почему именно этот вопрос для нее играет столь важную роль. Она рассказала прессе, что самым ценным видит видеть то, как счастливые родители и дети воссоединяются после разлуки.

"Каждый хочет быть вместе со своим ребенком", — добавила жена Трампа.

Она также выразила надежду на "новый большой успех" в скором времени.

